Лунін солідно збагатився: президент Реала щедро нагородив гравців за прохід Атлетіко в ЛЧ

Жереб звів дві мадридські команди Реал та Атлетіко на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. Лише у серії пенальті другого матчу підопічні Карло Анчелотті здобули путівку до чвертьфіналу турніру.

Президент Реала Флорентіно Перес був задоволений, що його команда вибила з Ліги чемпіонів принципового суперника. Власник "Королівського клубу" на тлі успіху вирішив розщедритись та фінансово нагороди футболістів за позитивний результат, пише 24 Канал із посиланням на El Partidazo de COPE.

Оце так Анчелотті може залишити Реал заради зіркової збірної

Подяка за прохід принципового суперника в ЛЧ

Кожен футболіст команди отримав від президента по 250 тисяч євро винагороди.

Відзначимо, що у двох мадридських дуелях в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Андрій Лунін участі не брав. Український воротар просидів два матчі на лаві запасних "Королівського клубу".

Нагадаємо, що Реал напряму не зміг вийти до плей-оф Ліги чемпіонів. Основний раунд змагань "вершкові" закінчили на 11-му місці, набравши 15 балів у 8-ми турах. Команда Карло Анчелотті здобувала цю путівку через стикові матчі проти Манчестер Сіті. За двома поєдинками 6:3 на користь мадридського гранда. Після чого Реал вийшов на Атлетіко та вибив "матрацників" на шляху до чвертьфіналу.

В 1/4 фіналу Реал зіграє проти лондонського Арсенала – 8-го (на виїзді) та 16-го квітня (вдома). Обидва матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом. Це буде зустріч українців – Андрія Луніна проти Олександра Зінченка.