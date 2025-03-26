Президент Реала Флорентино Перес был доволен, что его команда выбила из Лиги чемпионов принципиального соперника. Владелец "Королевского клуба" на фоне успеха решил раскошелиться и финансово наградить футболистов за положительный результат, пишет 24 Канал со ссылкой на El Partidazo de COPE.

Вот так Анчелотти может покинуть Реал ради звездной сборной

Благодарность за проход принципиального соперника в ЛЧ

Каждый футболист команды получил от президента по 250 тысяч евро вознаграждения.

Отметим, что в двух мадридских дуэлях в 1/8 финала Лиги чемпионов Андрей Лунин участия не принимал. Украинский вратарь просидел два матча на скамейке запасных "Королевского клуба".

Напомним, что Реал напрямую не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Основной раунд соревнований "сливочные" закончили на 11-м месте, набрав 15 баллов в 8-ми турах. Команда Карло Анчелотти добывала эту путевку через стыковые матчи против Манчестер Сити. По двум поединкам 6:3 в пользу мадридского гранда. После чего Реал вышел на Атлетико и и выбил "матрасников" на пути к четвертьфиналу.

В 1/4 финала Реал сыграет против лондонского Арсенала – 8-го (на выезде) и 16-го апреля (дома). Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени. Это будет встреча украинцев – Андрея Лунина против Александра Зинченко.