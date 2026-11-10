Главу МЗС Чехії змусили перепросити після гучної заяви про російських хокеїсток

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Дипломат визнав, що його коментарі могли негативно вплинути на жіночий хокей загалом. Глава МЗС додав, що вдома на нього чекала критика від дружини, яка запропонувала несподіваний спосіб змінити ставлення до цього виду спорту, повідомляють Hospodářské noviny.

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Мацинка визнав, що його слова зачепили жіночий хокей

Петр Мацинка вирішив публічно прокоментувати скандал, який виник після його висловлювань про російських хокеїсток. Раніше очільник чеського МЗС назвав хокей чоловічим видом спорту, а представниць російської збірної охарактеризував як "чоловікоподібних дівчат".

Тепер дипломат визнав, що його слова мали ширший резонанс, ніж він міг очікувати.

Хоча я говорив про російських хокеїсток, а не про чеських, не думаю, що зараз це має значення. Я розумію, як подальша інтерпретація моїх слів вплинула на весь жіночий хокей у Чехії, а також на весь спортивний світ. Я повинен сказати, що мені дуже шкода, справді шкода– заявив Мацинка.

Дружина влаштувала міністру розбір польотів

Окремо глава чеського зовнішньополітичного відомства розповів про реакцію своєї дружини. За словами Мацинки, вдома йому також дісталося за скандальні висловлювання.

На мене накричали вдома. Моя дружина, пані Мацинкова, сказала, що коли наша донька підросте і, якщо захоче, вона запише її до хокейної секції, а я регулярно возитиму її туди– розповів міністр.

Нагадаємо, скандал спалахнув на тлі підготовки до юніорського чемпіонату світу з хокею серед жіночих команд, який у січні 2027 року прийматиме чеська Острава.

Чехія не планує видавати візи представницям російської збірної. Водночас у Росії після слів Мацинки звинуватили чеського міністра в сексизмі та націоналізмі.

Раніше президент країни-агресорки Володимир Путін виступив зі зверненням через бойкот росіян у світовому спорті.