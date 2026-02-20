Російський "нейтрал" Гуменник, який підтримує війну, не отримав запрошення на гала Олімпіади

Організатори Олімпійських ігор-2026 дослухались до здорового глузду і відмовилися від запрошення росіянина на показові виступи. Гала-вечір на олімпійському льоду відбудеться 21 лютого.

Хоча російські ЗМІ спершу радісно написали, що Гуменник буде у когорті тих, хто зробить показовий прокат у Мілані, згодом це довелося спростовувати на основі рішення Міжнародного союзу ковзанярів, пише ТАСС.

Що вирішили про виступ нейтрального Гуменника на гала Олімпіади?

Організатори вже зазнали критики через те, що під час довільної програми чоловічого катання Гуменник отримав дуже багато екранного часу, поки лідирував за сумою двох прокатів.

Найгірше те, що росіянина випустили на лід просто перед українцем Кирилом Марсаком, а потім ще й показували двох спортсменів в одному кадрі.

Повторення ганьби не буде: у показових виступах Гуменник остаточно не братиме участі.

Як відреагували в Росії?

Путіністка і відома тренерка з фігурного катання з Росії Тетяна Тарасова видала у відповідь на відсутність Гуменника на гала гнівну тираду, пише Главком.

Мерзотники вони, що не пустили його. Так і ненавидять нас до кінця. Дуже шкода, що таке трапляється на Олімпійських іграх. Люди, які працюють у комітетах, вирішують усе. Вони не в ЖЕКу номер п'ять працюють, де можна, що завгодно робити. Вони справжні мерзотники,

– сказала Тарасова.

