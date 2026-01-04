"Не факт, що вони виживуть": Підгрушна зізналась, чому біатлоністів не відпускають в Україну

Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна розповіла про спортивну кар'єру українських біатлоністів, які складно поєднувати із особистим життям. Також титулована спортсменка додала, як війна в Україні впливає на життя біатлоністів.

Олена Підгрушна в інтерв'ю Minmolodsport (Мінмолодьспорт) зізналась, що із міркувань безпеки багатьох українських біатлоністів не відпускають додому. Такі міри приймаються через продовження війни проти Росії, яка змушує жити українців під постійною загрозою для життя, передає 24 Канал.

Чому українських біатлоністів не відпускають в Україну?

Титулована спортсменка пригадала розмову з українським біатлоністом, домівка якого була майже у прифронтовій зоні.

Я мовчу вже про спортсменів, які живуть у Сумах, у Чернігові. Їх просто під час сезону навіть ніхто додому не відпускає, тому що не факт, що вони виживуть. Жахливо навіть просто про це думати. Донедавна один спортсмен був майже в прифронтовій зоні. Питаю: "Коли ти вдома був востаннє?" – "Влітку". – "А коли будеш наступний раз?" – "Ну, вже після сезону, тому що я можу просто не повернутися",

– розповіла Підгрушна.

Також олімпійська чемпіонка в естафеті розповіла про реакцію іноземних біатлоністів, які дивуються відсутності повноцінної інфраструктури в Україні й тому, що українська збірна проводить за межами рідної території до 250 днів на рік.

Нагадаємо, що повномасштабна війна забрала життя бабусі легендарних сестер Семеренко, яка проживала у сумському Краснопіллі. Жахливу звістку про втрату повідомила Віта Семеренко у своєму профілі в інстаграмі.

До слова. Влітку 2025-го Підгрушна вперше стала мамою.

Як українські біатлоністи виступили на Кубку світу в Ансі?

Закінчились вже три етапи Кубка світу з біатлону сезону 2025 – 2026. Попередній відбувався у французькому Ансі.

На цьому етапі у Франції найкращий результат серед українців продемонструвала Христина Дмитренко. Вона з нулем фінішувала 22-ю у спринті, а у переслідуванні дещо погіршила свій результат – 34-ме місце.

У чоловічому спринті найкращий результат серед українських біатлоністів показав Богдан Борковський – 28-ме місце. А у персьюті найкращим став Віталій Мандзин – 28-ма сходинка. Віталій покращив свій результат у порівнянні із місцем у спринті на 13 позицій.

У мас-стартах українці участі не брали.

Коли наступний етап Кубка світу з біатлону?

Вже 8 січня стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону сезону 2025 – 2026. Змагання відбуватимуться у німецькому Обергофі. Це буде перший старт для біатлоністів у новому 2026 році.

Етап триватиме до 11 січня включно та включатиме спринти, персьюти та традиційні естафети. Програму німецького етапу відкриє жіночий спринт, який стартує 8 січня о 15:10 (за київським часом).