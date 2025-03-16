Фіаско Полісся, осічка Динамо та перемога Інгульця в Одесі: підсумки 21 туру УПЛ

Черговий тур чемпіонату України подарував вболівальникам низку несподіваних результатів. За підсумком поєдинків повернулася інтрига в боротьбі за "золото" та четверте "єврокубкове" місце, а також внизу турнірної таблиці.

Поєдинки 21-го туру УПЛ в інтересах збірної України були дещо розведені в часі. Лідери чемпіонату зіграли свої матчі у вівторок, а решта команд на вихідних, пише 24 Канал.

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Сенсаційні результати 21-го туру

У матчі-відкритті туру Олександрія впевнено розгромила міцну Оболонь, яка непогано грала в попередніх матчах. Підопічні Руслана Ротаня відвантажили чотири м'ячі у ворота голкіпера "пивоварів" Назарія Федорівського. Матч став бенефісом Олександра Філіппова, який оформив дубль. Ще по одному м'ячу забили Безерра та французький новачок "містян" Тео Ндіка.

Лідер чемпіонату київське Динамо втратило очки зі знекровленою Зорею. "Біло-сині" заборонили луганцям грати з орендованими гравцями. Проте навіть таким складом підопічні Младена Бартуловіча добряче потріпали нерви столичному гранду. У підсумку нічия (2:2), яка дозволила Олександрії скоротити відставання до чотирьох очок.

Ще однією сенсацією тура стала розгромна поразка Полісся. Рівненські "вовки" покусали житомирських "вовків", забивши 5 голів у ворота Волинця. Команда Олега Шандрука реалізувала свої моменти на контратаках та ускладнила Поліссю завдання здобуття путівки в єврокубки.

Битва аутсайдерів та зірваний матч у Кривому Розі

Донецький Шахтар вчергове втратив очки. На цей раз "гірники" не зуміли обіграти амбітні "Карпати". Поєдинок у Львові завершився внічию – 0:0.

До несподіванок туру варто віднести перемогу Інгульця над Чорноморцем (1:0). Номінально домашній поєдинок "козаки" проводили в Одесі. Проте рідні стіни не допомогли "морякам". Команда Кобіна перемогла Чорноморець (1:0) та зрівнялася з одеситами за очками.

Важливі перемоги також здобули ЛНЗ та Ворскла. Черкаська команда впевнено розібралася з Колосом (2:0), зіпсувавши повернення Руслана Костишина на тренерський місток ковалівців. А команда Юрія Максимова на останніх хвилинах вирвала перемогу в Руху (1:0).

Враження від туру зіпсували російські терористи, які вчергове не дали можливість провести матч у Кривому Розі. Через постійні сигнали повітряної тривоги футболісти зіграли лише дві хвилини. Дирекція УПЛ прийняла рішення перенести поєдинок на пізніші терміни.

Результати та відеоогляди матчів 21-го туру УПЛ

Олександрія – Оболонь 4:0

Голи: Філіппов, 13, 44, Безерра, 16, Ндіка, 90

Динамо – Зоря 2:2

Голи: Ванат, 5, Пономаренко, 72 – Будківський, 2, Джордан, 9

Верес – Полісся 5:1

Голи: Степанюк, 13, 45, Дахновський, 56, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 – Батіста, 33

Карпати – Шахтар 0:0

Рух – Ворскла 0:1

Гол: Малиш, 82

Інгулець – Чорноморець 1:0

Гол: Пушкарьов, 18

ЛНЗ – Колос 2:0

Голи: Ейнел, 37, Г.Пасіч, 67

Кривбас – Лівий Берег (перенесено)

Турнірна таблиця після 21-го туру УПЛ

Київське Динамо продовжує втримувати лідерство в чемпіонській гонці. Олександрія скоротила відставання від "біло-синіх", сподіваючись створити головну сенсацію сезону.

Донецький Шахтар вже змирився з втратою чемпіонства. "Гірники" на 10 очок відстають від лідера та лише диво може допомогти команді Маріно Пушича здобути золотий комплект нагород.

Житомирське Полісся залишилося на четвертому єврокубковому місці. Проте Кривбас, який відстає лише на два пункти, має дві гри в запасі.

На дні турнірної таблиці розгортається справжня інтрига у боротьбі за порятунок. Інгулець вже зрівнявся за очками з Чорноморцем, а в зону перехідних матчів опустився Колос.

Таблиця УПЛ після 21 туру / скриншот flashscore.ua

Цікава боротьба розгортається у гонці бомбардирів. Лідерство продовжую втримувати динамівець Владислав Ванат. Його переслідують одразу троє футболістів, які забили по 10 голів. Особливо тішить прогрес Олександра Філіппова. 32-річний форвард Олександрії у весняній частині чемпіонату забив чотири м'ячі.

Найкращі бомбардири УПЛ:

1. Владислав Ванат (Динамо) – 12 (19 матчів)

2. Георгій Судаков (Шахтар) – 10 (19 матчів)

3. Олексій Гуцуляк (Полісся) – 10 (20 матчів)

4. Олександр Філіппов (Олександрія) – 10 (21 матч)

5. Артем Бондаренко (Шахтар) – 9 (19 матчів)

6. Єгор Твердохліб (Кривбас) – 8 (14 матчів)

7. Петар Мічін (Зоря) – 7 (19 матчів)

8. Олександр Назаренко (Полісся) – 7 (21 матч)

9. Пилип Будківський (Зоря) – 6 (17 матчів)

10. Амбросій Чачуа (Карпати) – 6 (20 матчів)

11. Ігор Краснопір (Карпати, Рух) – 6 (21 матч)

Наступний 22-й тур стартує у п'ятницю, 28 березня. Київське Динамо зіграє проти Руху, Шахтар зустрінеться з Оболонню, а Олександрія спробує забрати очки в Лівого Берега.