Перша перемога з осені: Таловєров вдало дебютував у новому клубі

Максим Таловєров нещодавно приєднався до англійського Плімута. Український захисник встиг дебютувати у Чемпіоншипі у складі нового клубу.

Плімут – Вест Бромвіч 2:1

Голи: Гарді, 77 (П), 88 – Моламбі, 74.

Сьогодні, 1 лютого, відбувся 30-й тур англійського Чемпіоншипа сезону-2024/2025. В одному з матчів Плімут вдома приймав Вест-Бромвіч, повідомляє 24 канал.

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Таловєров дебютував у Плімуті

Вест Бромвіч вважався фаворитом у поєдинку проти Плімута. Тому що "пілігріми" займають останнє місце у Чемпіоншипі та не перемагали у 15 матчах поспіль.

Гості відкрили рахунок на 74-й хвилині матчу, але Плімут зміг врятувати Раян Харді. Шотландець вийшов на заміну та зміг оформити дубль, здобувши для "пілігрімів" довгоочікувану перемогу.

Максим Таловєров розпочав матч з перших хвилин. Український захисник провів на полі усі 90 хвилин матчу та отримав доволі хороші відгуки після першого поєдинку у новому клубі.

Попри перемогу над Вест Бромвічем Плімут займає останню сходинку у Чемпіоншипі, маючи 27 пунктів після 30 зіграних турів. У наступній грі "пілігріми" зустрінуться у четвертому колі Кубка Англії-2024/2025 із Ліверпулем – 9 лютого.