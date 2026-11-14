Нам треба грати у свій футбол, – Левченко про матч України проти Північної Ірландії

Збірна України проведе матч 5 туру Ліги націй проти збірної Північної Ірландії. Поєдинок відбудеться в Белфасті.

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу колишній гравець збірної України Євген Левченко поділився своїми думками щодо майбутнього поєдинку українців. Він пояснив, як "синьожовтим" слід діяти у виїзному поєдинку.

Що сказав Левченко

Левченко розповів, що ми всі мали можливість побачити, як грає збірна Північної Ірландії. Ця команда здатна швидко переходити з атаки в оборону та навпаки. На думку експерта, в Белфасті буде фізично інтенсивний матч.

Великого рахунку, як-от 3:0, я не очікую. Хотілось би побачити, що ми зробили висновки. Збірна Північної Ірландії не пропустила ще жодного голу в цій Лізі націй, тому треба шукати ключ до їхніх воріт,

– зазначив ексгравець збірної України.

Він додав, що національна команда може відчувати певний психологічний тиск після поразки 0:3. Утім збірній Україні слід грати у свій футбол.

Дуже сподіваюсь, що Мальдера знайде правильні слова для підопічних. Боятись Україні нічого. У нашому складі є футболісти, які можуть показати класний футбол,

– зауважив Левченко.

За його словами, є тільки питання, в якій формі лідери команди. Серед таких він назвав Довбика, Ярмолюка, Шапаренка, Забарного. Є в збірної й певні втрати, які важко буде повноцінно замінити.

Немає Зубкова, Пономаренка, Циганкова. Ці гравці були дуже важливі. Тому хочеться, щоб ті, хто вийдуть на поле, добре себе показали та зарекомендували,

– наголосив експерт.

Левченко також пригадав гру Крупського. Колишньому футболісту сподобалось, як діє правий захисник на полі. Приємно бачити, коли гравці виходять на поле в хорошому стані.

Що відомо про виступ збірної України в Лізі націй

Перед 5 туром збірна України посідає 3 місце у своєму квартеті в Лізі націй. Цей турнір має прямий вплив на відбір до Євро 2028, адже за підсумками саме Ліги націй будуть формуватись кошики для жеребкування. Аби Україні потрапити до другого кошика, треба посісти щонайменше друге місце у своєму квартеті.

У листопаді національна команда проведе 2 заключні поєдинки групового етапу. У Белфасті 14 листопада проти Північної Ірландії та 17 листопада в Словаччині номінально домашній матч проти Грузії.