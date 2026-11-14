Нам нужно играть в свой футбол, – Левченко о матче Украины против Северной Ирландии

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В эксклюзивном интервью для 24 Канала бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился своими мыслями о предстоящем матче украинцев. Он объяснил, как "сине-желтым" следует действовать в выездном матче.

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Что сказал Левченко

Левченко рассказал, что у всех нас была возможность увидеть, как играет сборная Северной Ирландии. Эта команда способна быстро переходить из атаки в оборону и наоборот. По мнению эксперта, в Белфасте будет физически интенсивный матч.

Большого счета, например 3:0, я не ожидаю. Хотелось бы увидеть, что мы сделали выводы. Сборная Северной Ирландии еще не пропустила ни одного гола в этой Лиге наций, поэтому нужно искать ключ к их воротам– отметил экс-игрок сборной Украины.

Он добавил, что национальная команда может испытывать определенное психологическое давление после поражения 0:3. Впрочем, сборной Украины следует играть в свой футбол.

Очень надеюсь, что Мальдера найдет правильные слова для своих подопечных. Украине нечего бояться. В нашем составе есть футболисты, которые могут показать классный футбол– отметил Левченко.

По его словам, вопрос только в том, в какой форме находятся лидеры команды. Среди них он назвал Довбика, Ярмолюка, Шапаренко, Забарного. Есть у сборной и определенные потери, которые будет трудно полноценно заменить.

Нет Зубкова, Пономаренко, Цыганкова. Эти игроки были очень важны. Поэтому хочется, чтобы те, кто выйдет на поле, хорошо себя показали и зарекомендовали– подчеркнул эксперт.

Левченко также вспомнил игру Крупского. Бывшему футболисту понравилось, как действует правый защитник на поле. Приятно видеть, когда игроки выходят на поле в хорошей форме.

Что известно о выступлении сборной Украины в Лиге наций

Перед 5-м туром сборная Украины занимает 3-е место в своей группе в Лиге наций. Этот турнир напрямую влияет на отбор на Евро-2028, ведь по итогам именно Лиги наций будут формироваться корзины для жеребьевки. Чтобы Украина попала во вторую корзину, ей нужно занять как минимум второе место в своей группе.

В ноябре национальная команда проведет 2 заключительных поединка т группового этапа. В Белфасте 14 ноября состоится матч против Северной Ирландии, а 17 ноября в Словакии – номинально домашний матч против Грузии.