Українська тенісистка видала жорсткий спіч про події в Петропавлівській Борщагівці

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Українська тенісистка Олександра Олійникова на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм відреагувала на ці події. Вона дуже жорстко прокоментувала сутички в Петропавлівській Борщагівці.

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Що написала Олійникова

Олійникова зазначила, що не хотіла коментувати події в Петропавлівській Борщагівці, оскільки одразу було видно, що це зрежисована провокація. Утім бачити таке спортсменці було прикро.

Росіяни дуже вміло зіграли в психологічній війні, бо коли ти сидиш удома, ухиляючись від своїх обов'язків перед державою, то тобі важко визнати самого себе боягузом. Або, живучи з таким, важко визнати себе жінкою, яка обирає комфортні стосунки зі сциклом, бо ти не здатна бути разом із мужнім, сильним і стійким до викликів чоловіком, який захищає або ж активно допомагає та має здорову позицію– зауважила тенісистка.

За її словами, не дивно, що росіяни будуть цим маніпулювати. Утім вона не розуміє, в який момент це почало переходити всі допустимі межі. Спортсменка риторично запитала в українців, чи не занадто довго вони живуть у вільній країні, що вирішили, ніби їм усе дозволено.

Забули, як російські війська стріляли в потилицю людям зі зв'язаними руками?– наголосила Олійникова.

Вона додала, що інших це не торкнулось тільки завдяки жертвам тих людей, на кого ці дозволили собі відкрити рота.

Як Олійникова раніше демонструвала свою громадянську позицію

Тенісистка вже не вперше публічно висловлюється на резонансні теми. У вересні 2026 року Олійникова брала участь у турнірі в Сінгапурі. Там вона нагадала світу про гуманітарну катастрофу, яка відбувалась в окупованих Олешках.

А під час виступів на US Open Олійникова заробила 2,4 мільйона гривень, і всі їх спрямувала на допомогу ЗСУ. Вона передала їх на потреби батальйону безпілотних систем "Спалах" 28 ОМБр.