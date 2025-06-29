Блогер знову переміг боксера: Пол здолав сина легенди боксу – відеоогляд бою

В ніч проти 29 червня відбувся грандіозний вечір боксу на арені "Honda Center" у Ангаймі, штат Каліфорнія (США). У поєдинку зустрілись Джейк Пол та Хуліо Сезар Чавес-молодший.

Бій між Полом та Чавесом-молодшим тривав усю визначену дистанцію у 10 раундів. У результаті перемогу у поєдинку здобув американський блогер, повідомляє 24 канал.

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Результат бою Пол – Чавес-молодший

У першому раунді обидва боксери розпочали з розвідки, не вдаючись до активних дій, вичікуючи на хід суперника. Джейк Пол в основному працював джебом, а Хуліо Сезар Чавес-молодший просто придивлявся до суперника.

Джейк Пол у другому раунді почав активніше працювати, додаючи до джеба ще праву руку. Хуліо Сезар Чавес-молодший продовжував бути інертним. У подібному стилі пройшов і третій раунд.

У четвертій трихвилинці Чавес-молодший почав вмикатись. Пол активніше атакував, а Хуліо намагався ловити блогера на контратаках та проводив комбінації. У п'ятому раунді Хуліо Сезар пробив нижче пояса, але Джейк швидко отямився.

В основному ініціатива була за Джейком Полом. Деякі раунди активніше був Хуліо Сезар Чавес-молодший, але цього не вистачило для позитивного результату.

Фінальний 10-й раунд бою Пол – Чавес-молодший:

У результаті Джейк Пол здобув перемогу над Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим. Усі троє суддів одноголосним рішенням суддів віддали звитягу американському бійцю та блогеру – 99:91, 97:93, 98:92.

Оголошення переможця бою Пол – Чавес-молодший: дивіться відео

Відеоогляд бою Пол – Чавес-молодший:

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