Зірковий футболіст зганьбився скандальними фото з російськими бійцями
- Футболіст Поль Погба зустрівся з російськими бійцями Ісламом Махачевим та Хабібом Нурмагомедовим і виклав спільні фото в Instagram.
- Погба підписав фото як "хороші друзі, гарна енергія важлива", що викликало обурення громадськості.
Футболіст французького Монако Поль Погба відзначився ганебним вчинком. Ексгравець збірної Франції похизувався світлинами із зустрічі з російськими відомими бійцями змішаних єдиноборств.
Опорний півзахисник Монако виклав спільні фото із росіянами Ісламом Махачевим та Хабібом Нурмагомедовим на своїй сторінці в інстаграмі. Поль Погба ще й цікаво підпис світлини, який його взагалі не прикрашає, пише 24 Канал.
Як Погба зустрівся із російськими бійцями?
Французький футболіст розповів, що провів час у компанії не просто російських бійців, а навіть друзів.
Хороші друзі, гарна енергія важлива,
– підписав фото Погба.
Погба зустрівся із російськими бійцями / Фото з інстаграму Поля
Відзначимо, що Іслам Махачев 16 листопада вийде в октагон проти Джека Делла Мадалена.
Взимку поточного 2025 року видання GiveMeSport повідомляло, що Нурмагомедова вигнали із літака через конфлікт із бортпровідницею. Суперечка трапилась на рейсі Лас-Вегас – Лос-Анджелес. Боєць сидів у ряді аварійного виходу. Тому бортпровідниця попросила його пересісти, що розлютило Хабіба.
Що відомо про Поля Погба?
- 32-річний півзахисник, який із липня 2025-го виступає за Монако. Має чинний контракт із клубом Ліги 1 до кінця 2027 року.
- Портал Transfermarkt оцінює вартість Погба у 5 мільйонів євро.
- За його спиною понад 200 матчів за Манчестер Юнайтед (39 голи та 51 асист).
- Також провів 190 ігор за туринський Ювентус (34 м'ячі та 40 гольових передач).
- Провів 91 поєдинок за збірну Франції (11 голів та 10 результативних передач).
