15 жовтня, 19:30
Зірковий футболіст зганьбився скандальними фото з російськими бійцями

Софія Кулай
Основні тези
Футболіст французького Монако Поль Погба відзначився ганебним вчинком. Ексгравець збірної Франції похизувався світлинами із зустрічі з російськими відомими бійцями змішаних єдиноборств.

Опорний півзахисник Монако виклав спільні фото із росіянами Ісламом Махачевим та Хабібом Нурмагомедовим на своїй сторінці в інстаграмі. Поль Погба ще й цікаво підпис світлини, який його взагалі не прикрашає, пише 24 Канал.

Як Погба зустрівся із російськими бійцями? 

Французький футболіст розповів, що провів час у компанії не просто російських бійців, а навіть друзів.

Хороші друзі, гарна енергія важлива,
– підписав фото Погба.

Погба зустрівся із російськими бійцями / Фото з інстаграму Поля

Відзначимо, що Іслам Махачев 16 листопада вийде в октагон проти Джека Делла Мадалена.

Взимку поточного 2025 року видання GiveMeSport повідомляло, що Нурмагомедова вигнали із літака через конфлікт із бортпровідницею. Суперечка трапилась на рейсі Лас-Вегас – Лос-Анджелес. Боєць сидів у ряді аварійного виходу. Тому бортпровідниця попросила його пересісти, що розлютило Хабіба.

Що відомо про Поля Погба?

  • 32-річний півзахисник, який із липня 2025-го виступає за Монако. Має чинний контракт із клубом Ліги 1 до кінця 2027 року.
  • Портал Transfermarkt оцінює вартість Погба у 5 мільйонів євро.
  • За його спиною понад 200 матчів за Манчестер Юнайтед (39 голи та 51 асист).
  • Також провів 190 ігор за туринський Ювентус (34 м'ячі та 40 гольових передач).
  • Провів 91 поєдинок за збірну Франції (11 голів та 10 результативних передач).

