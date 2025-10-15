Опорний півзахисник Монако виклав спільні фото із росіянами Ісламом Махачевим та Хабібом Нурмагомедовим на своїй сторінці в інстаграмі. Поль Погба ще й цікаво підпис світлини, який його взагалі не прикрашає, пише 24 Канал.

Як Погба зустрівся із російськими бійцями?

Французький футболіст розповів, що провів час у компанії не просто російських бійців, а навіть друзів.

Хороші друзі, гарна енергія важлива,

– підписав фото Погба.

Погба зустрівся із російськими бійцями / Фото з інстаграму Поля

Відзначимо, що Іслам Махачев 16 листопада вийде в октагон проти Джека Делла Мадалена.

Взимку поточного 2025 року видання GiveMeSport повідомляло, що Нурмагомедова вигнали із літака через конфлікт із бортпровідницею. Суперечка трапилась на рейсі Лас-Вегас – Лос-Анджелес. Боєць сидів у ряді аварійного виходу. Тому бортпровідниця попросила його пересісти, що розлютило Хабіба.

Що відомо про Поля Погба?

32-річний півзахисник, який із липня 2025-го виступає за Монако. Має чинний контракт із клубом Ліги 1 до кінця 2027 року.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Погба у 5 мільйонів євро.

За його спиною понад 200 матчів за Манчестер Юнайтед (39 голи та 51 асист).

Також провів 190 ігор за туринський Ювентус (34 м'ячі та 40 гольових передач).

Провів 91 поєдинок за збірну Франції (11 голів та 10 результативних передач).

