Опорный полузащитник Монако выложил совместные фото с россиянами Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым на своей странице в инстаграме. Поль Погба еще и интересно подпись фотографии, который его вообще не украшает, пишет 24 Канал.

Как Погба встретился с российскими бойцами?

Французский футболист рассказал, что провел время в компании не просто российских бойцов, а даже друзей.

Хорошие друзья, хорошая энергия важна хорошая энергия важна,

– подписал фото Погба.

Погба встретился с российскими бойцами / Фото из инстаграма Поля

Отметим, что Ислам Махачев 16 ноября выйдет в октагон против Джека Делла Мадалена.

Зимой текущего 2025 года издание GiveMeSport сообщало, что Нурмагомедова выгнали из самолета из-за конфликта с бортпроводницей. Спор произошел на рейсе Лас-Вегас – Лос-Анджелес. Боец сидел в ряду аварийного выхода. Поэтому бортпроводница попросила его пересесть, что разозлило Хабиба.

Что известно о Поле Погба?

32-летний полузащитник, который с июля 2025-го выступает за Монако. Имеет действующий контракт с клубом Лиги 1 до конца 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Погба в 5 миллионов евро.

За его спиной более 200 матчей за Манчестер Юнайтед (39 гола и 51 ассист).

Также провел 190 игр за туринский Ювентус (34 мяча и 40 голевых передач).

Провел 91 поединок за сборную Франции (11 голов и 10 результативных передач).

