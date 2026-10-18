Конфуз Динамо у Житомирі: пропустили три від Краснопіра, граючи в більшості з 5-ї хвилини

Команда Руслана Ротаня залишилася вдесятьох уже на 5-й хвилині, але зуміла забити три голи та здобути вольову перемогу над Динамо.

Житомирське Полісся створило гучну сенсацію у центральному матчі 9-го туру УПЛ, обігравши київське Динамо з рахунком 3:1. Головним героєм зустрічі став Ігор Краснопір, який оформив хет-трик і очолив бомбардирську гонку чемпіонату, повідомляє 24 Канал.

Полісся – Динамо 3:1

Голи: Краснопір, 26, 68 (пен.), 76 – Михавко, 19.

Поєдинок у Житомирі розпочався за сценарієм, який обіцяв серйозні проблеми для господарів. Уже на 5-й хвилині воротар Полісся Олег Кудрик невдало відпасував партнеру, а Володимир Бражко перехопив м'яч і пробив по воротах.

Голкіпер відбив удар, проте під час епізоду зіграв рукою за межами штрафного майданчика. Після перегляду VAR арбітр Максим Козиряцький показав Кудрику червону картку. Команда Руслана Ротаня залишилася в меншості практично на самому початку зустрічі.

Динамо скористалося чисельною перевагою на 19-й хвилині. Після розіграшу кутового захисник киян Тарас Михавко вдало зіграв на завершенні атаки та відкрив рахунок.

Однак житомиряни не збиралися здаватися. Ще до перерви Полісся відігралося: після подачі з кутового форвард Ігор Краснопір відправив м'яч у ворота суперника.

Полісся – Динамо огляд матчу: дивіться відео УПЛ ТБ

Краснопір оформив хет-трик і приніс Поліссю перемогу

У другому таймі господарі не лише втримали рівновагу, а й вирвалися вперед. На 66-й хвилині голкіпер Динамо Руслан Нещерет збив Сергія Чоботенка у власному штрафному майданчику. Після втручання VAR арбітр призначив пенальті, який упевнено реалізував Краснопір.

Крапку в матчі поставив той самий нападник. Краснопір скористався розрізною передачею Бабенка та втретє вразив ворота киян, оформивши хет-трик і закріпивши перемогу Полісся з рахунком 3:1.

Завдяки трьом забитим м'ячам форвард житомирян вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів УПЛ. Тепер на рахунку Краснопіра вісім голів у чемпіонаті.

Попри перемогу, Полісся залишилося на другій сходинці турнірної таблиці. Команда Ротаня набрала 22 очки та відстає від лідера Шахтаря на два бали. Динамо з 16 очками посідає третє місце.