Скасований гол, "панєнка" і дубль Пономаренка: Полісся та Динамо видали вогняний матч туру
- Київське Динамо перемогло Полісся 2:1 у драматичному матчі зі скасованим голом і реалізованим пенальті.
- Матвій Пономаренко став героєм, забивши два голи, допомігши Динамо здобути важливі три очки.
Київське Динамо вирвало непросту перемогу над Поліссям у центральному матчі 19-го туру УПЛ. Героєм зустрічі став 20-річний форвард киян Матвій Пономаренко.
Поєдинок між житомирським Поліссям та київським Динамо подарував уболівальникам справжню драму. Скасований гол господарів, пенальті, камбек гостей та нервова кінцівка – таким видався заключний матч неділі в Українській прем'єр лізі, повідомляє 24 Канал.
Як розгортався матч?
Полісся та Динамо активно розпочали матч і відразу задали досить високий темп.
На 21-й хвилині господарі зусиллями Емерллаху відзначилися у воротах суперника, однак після перегляду VAR арбітр зафіксував порушення правил і скасував взяття воріт. Цей епізод лише додав напруги на полі.
На 40-й хвилині Полісся таки забило легальний гол з пенальті – Гуцуляк легко, "панєнкою", перекинув Нещерета.
Однак ще до перерви динамівці зрівняли рахунок. Пономаренко відгукнувся на передачу з флангу і розібрався з голкіпером та захисником.
На 60-й хвилині матчу форвард киян відзначився вдруге, скориставшись асистом Піхальонка.
Попри тиск житомирян у фінальні хвилини, Динамо втримало переможний рахунок. Столичний клуб здобув важливі три очки та впритул наблизився до Полісся.
Як завершилися інші матчі 19-го туру УПЛ?
- Шахтар на виїзді мінімально переміг Олександрію, зберігши за собою лідерство у турнірній таблиці.
- Епіцентр несподівано розгромив Колос 4:0, а Зоря з таким же рахунком перемогла Полтаву.
- Ще два матчі завершили внічию: Оболонь – Кривбас 0:0, Карпати – Кудрівка 1:1.
- Тур завершиться у понеділок, 9 березня, поєдинками Рух – Металіст 1925 та Верес – ЛНЗ.