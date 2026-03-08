Укр Рус
8 березня, 21:06
Скасований гол, "панєнка" і дубль Пономаренка: Полісся та Динамо видали вогняний матч туру

Микола Брежицький
Основні тези
  • Київське Динамо перемогло Полісся 2:1 у драматичному матчі зі скасованим голом і реалізованим пенальті.
  • Матвій Пономаренко став героєм, забивши два голи, допомігши Динамо здобути важливі три очки.

Київське Динамо вирвало непросту перемогу над Поліссям у центральному матчі 19-го туру УПЛ. Героєм зустрічі став 20-річний форвард киян Матвій Пономаренко.

Поєдинок між житомирським Поліссям та київським Динамо подарував уболівальникам справжню драму. Скасований гол господарів, пенальті, камбек гостей та нервова кінцівка – таким видався заключний матч неділі в Українській прем'єр лізі, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Він піжон": легенда Динамо порівняв Пономаренка з Довбиком 

Як розгортався матч?

Полісся та Динамо активно розпочали матч і відразу задали досить високий темп.

На 21-й хвилині господарі зусиллями Емерллаху відзначилися у воротах суперника, однак після перегляду VAR арбітр зафіксував порушення правил і скасував взяття воріт. Цей епізод лише додав напруги на полі.

Полісся – Динамо (огляд матчу): дивитися відео

На 40-й хвилині Полісся таки забило легальний гол з пенальті – Гуцуляк легко, "панєнкою", перекинув Нещерета.

Однак ще до перерви динамівці зрівняли рахунок. Пономаренко відгукнувся на передачу з флангу і розібрався з голкіпером та захисником.

На 60-й хвилині матчу форвард киян відзначився вдруге, скориставшись асистом Піхальонка.

Попри тиск житомирян у фінальні хвилини, Динамо втримало переможний рахунок. Столичний клуб здобув важливі три очки та впритул наблизився до Полісся.

Як завершилися інші матчі 19-го туру УПЛ?

  • Шахтар на виїзді мінімально переміг Олександрію, зберігши за собою лідерство у турнірній таблиці.
  • Епіцентр несподівано розгромив Колос 4:0, а Зоря з таким же рахунком перемогла Полтаву.
  • Ще два матчі завершили внічию: Оболонь – Кривбас 0:0, Карпати – Кудрівка 1:1.
  • Тур завершиться у понеділок, 9 березня, поєдинками Рух – Металіст 1925 та Верес – ЛНЗ.