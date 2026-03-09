"Він вже помирає": Усик зробив заяву про гучний скандал в Україні

У неділю, 8 березня, відбувся матч Української Прем'єр-ліги між Поліссям та Динамо. Гра викликала багато запитань і суперечок, ставши найскандальнішою подією 19-го туру. До обговорення долучився й український чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який не залишився осторонь теми та висловив свою думку щодо суперечливих суддівських рішень.

Своє звернення до Полісся, зокрема до президента клубу Геннадія Буткевича, а також до футбольної спільноти Усик оприлюднив на своїй сторінці в інстаграм.

Суперечки навколо суддівства у матчі Полісся – Динамо: що сказав Олександр Усик?

За словами спортсмена, рішення арбітрів іноді шкодять командам, які розвиваються та інвестують значні кошти у розвиток футболу. Український футбол із таким суддівством помре, він уже помирає.

Судді, ви дуже погано судите. Ви вбиваєте футбол,

– сказав Усик.

До Динамо у нього немає жодних питань, адже цей клуб він підтримував і буде підтримувати.

Наприкінці він закликав зробити щось для того, щоб український футбол зростав, а не вмирав.

Що сталося у матчі Полісся – Динамо, що спричинило суспільне обурення?

Після фінального свистка матч став предметом жорстких дискусій через кілька ключових епізодів, що викликали невдоволення в таборі Полісся:

Скасований гол господарів. У першому таймі рефері відмінив результативний удар Ліндона Емерллаху, пославшись на фол у атаці. Житомиряни вважають це рішення сумнівним та таким, що вплинуло на результат гри.

Спірний епізод з контактом захисника. Після жорсткого підкату з боку Крістіана Біловара ніяких дисциплінарних санкцій не застосували, хоча в Поліссі стверджують, що момент тягнув на пряму червону картку.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко повідомив, що після останнього туру чемпіонату України асоціація відкрила перевірки щодо суддів та представників комітету. Результати розслідувань буде оприлюднено для громадськості, заяву опублікувала УАФ.