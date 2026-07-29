Усику треба повчитися у Ротаня, – колишній гравець Шахтаря

Колишній гравець Шахтаря Олексій Полянський оцінив шанси Полісся у грі-відповіді проти Копенгагена. Експівзахисник розповів, чого саме він чекає від цього поєдинку кваліфікації Ліги конференцій.

Футболіст критично оцінив поточний рівень українського футболу та гру житомирян у першій зустрічі, проте назвав тактику, яка може принести українській команді успіх. Цим він поділився в інтерв'ю "Українському футболу".

Шанси Полісся у матчі з Копенгагеном

Окремо Полянський висловився про тренерський штаб Полісся, відзначивши досвід Ротаня та його помічників. На його думку, наставник має обрати прагматичну тактику на матч-відповідь.

Я б грав на контратаках. Заманив би суперника. Бо вдома Копенгаген дуже сильно грає. Думаю, Ротань має знати стратегію та використати її,

– зазначив він.

Також ексфутболіст образно порівняв підхід тренера Полісся до ведення гри зі стилем українського боксера Олександра Усика.

Він не такий, як Усик, щоб одразу йти в атаку. Треба трохи зачекати, а потім бахнути. Усику треба повчитися у Ротаня, а Ротаню – в Усика. Думаю, Русик може направити, він сам у цій темі, грав у фіналі Ліги Європи,

– сказав спортсмен.

На його думку, житомирську команду чекає надзвичайно складне випробування, адже данський клуб є найсильнішим із можливих суперників на цьому етапі турніру.

Поліссю буде важко. Копенгаген – це історія та емблема. Колись грали у Лізі чемпіонів. Поліссю на даному етапі дістався найсильніший суперник,

– сказав Полянський.

Водночас він позитивно оцінив характер команди Руслана Ротаня у першому матчі, наголосивши, що футболісти не здалися до фінального свистка. Разом із тим Полянський розкритикував реалізацію моментів і дії в обороні, зазначивши, що другий пропущений м'яч став наслідком нерішучості гравців у відборі.

На завершення він припустив, що ключем до успіху Полісся можуть стати швидкі контратаки. За словами Полянського, якщо українська команда першою відкриє рахунок, суперник буде змушений розкриватися, що створить можливості для ще одного результативного випаду. Водночас він застеріг житомирян від надто глибокої гри в обороні.

Номінально домашній матч команди Ротаня, який відбувся у словацькому Кошице, завершився результативною нічиєю 3:3. У складі Полісся забитими м'ячами відзначилися Ігор Краснопір, Олег Федор та Олександр Філіппов.

Матч-відповідь відбудеться у середу, 29 липня, в Данії на стадіоні "Паркен". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння у третьому раунді кваліфікації зіграє з сильнішим у парі Дебрецен (Угорщина) – Пюнік (Вірменія). У першій зустрічі мінімальну перемогу з рахунком 1:0 здобув угорський клуб.

Поразка у матчі-відповіді означатиме для Полісся завершення виступів у нинішньому єврокубковому сезоні.