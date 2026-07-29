Футболист критически оценил текущий уровень украинского футбола и игру житомирян в первом матче, однако назвал тактику, которая может принести украинской команде успех. Об этом он рассказал в интервью "Украинскому футболу".

Шансы Полесья в матче с Копенгагеном

Отдельно Полянский высказался о тренерском штабе Полесья, отметив опыт Ротаня и его помощников. По его мнению, наставнику следует выбрать прагматичную тактику на ответный матч.

Я бы играл на контратаках. Заманил бы соперника. Потому что дома Копенгаген играет очень сильно. Думаю, Ротань должен знать стратегию и использовать ее,

– отметил он.

Также экс-футболист образно сравнил подход тренера Полесья к ведению игры со стилем украинского боксера Александра Усика.

Он не такой, как Усик, чтобы сразу идти на атаку. Надо немного подождать, а потом нанести удар. Усику стоит поучиться у Ротаня, а Ротаню – у Усика. Думаю, Русик может дать совет, он сам в этом разбирается, играл в финале Лиги Европы,

– сказал спортсмен.

По его мнению, житомирскую команду ждет чрезвычайно сложное испытание, ведь датский клуб является самым сильным из возможных соперников на этом этапе турнира.

Полесью будет тяжело. Копенгаген – это история и эмблема. Когда-то они играли в Лиге чемпионов. Полесью на данном этапе достался самый сильный соперник,

– сказал Полянский.

В то же время он положительно оценил характер команды Руслана Ротаня в первом матче, отметив, что футболисты не сдались до финального свистка. Вместе с тем Полянский раскритиковал реализацию моментов и действия в обороне, отметив, что второй пропущенный мяч стал следствием нерешительности игроков при отборе мяча.

В заключение он предположил, что ключом к успеху Полесья могут стать быстрые контратаки. По словам Полянского, если украинская команда первой откроет счет, соперник будет вынужден раскрываться, что создаст возможности для еще одного результативного выпада. В то же время он предостерег житомирян от слишком глубокой игры в обороне.

Номинально домашний матч команды Ротаня, который состоялся в словацком Кошице, завершился результативной ничьей 3:3. В составе Полесья голами отличились Игорь Краснопир, Олег Федор и Александр Филиппов.

Ответный матч состоится в среду, 29 июля, в Дании на стадионе "Паркен". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния в третьем раунде квалификации сыграет с сильнейшей командой из пары Дебрецен (Венгрия) – Пюник (Армения). В первом матче минимальную победу со счетом 1:0 одержал венгерский клуб.

Поражение в ответном матче означает для Полесья завершение выступлений в нынешнем еврокубковом сезоне.