Первые матчи в Лиге конференций провели Полесье и ЛНЗ. 24 Канал рассказывает, как сложился вечер для команд из Житомира и Черкасс.

Полесье – Копенгаген

Подопечные Руслана Ротаня принимали датский Копенгаген. Матч состоялся в словацком городе Кошице.

В начале матча казалось, что сегодня все может пойти не по замыслу украинского тренерского штаба. Уже на четвертой минуте футболисты из датской столицы открыли счет.

Обзор матча Полесье – Копенгаген от MEGOGO: смотрите видео

Правда, через две минуты игроки Полесья провели быструю атаку, завершившуюся удачной отдачей Назаренко на Крсанопира – 1:1.

Полесье (Украина) – Копенгаген (Дания) – 3:3

Голы: Краснопир, 6, Федор, 36, Филиппов, 88 – Роберт, 4, 55, Мадсен, 83

Во втором тайме снова показалось, что игра ускользает из рук житомирян. Они начали эту половину с нескольких очень неплохих моментов, но не реализовали их.

Впоследствии датчане ответили сразу двумя точными ударами, но команду Ротаня спас Александр Филиппов – 3:3.

ЛНЗ – Гент

В польском Плоцке ЛНЗ встретился с бельгийским Гентом. Долгое время матч напоминал все поединки подопечных Александра Пономарева в УПЛ. Украинская команда действовала очень организованно, а матч не приносил большого количества ярких моментов.

ЛНЗ (Украина) – Гент (Бельгия) – 0:0

Реальная опасность возникла во втором тайме. На 50-й минуте Марк Ассинор обошел нескольких бельгийцев на правом фланге атаки и вышел один на один с голкипером – удар пришелся прямо по центру ворот.

Далее уже настало время для Гента. На 63-й минуте нападающий соперника пробил с выгодной позиции в перекладину. А вот на 76-й минуте свою команду, после удара "ножницами" от Жозе Вергары, спас Алексей Паламарчук – 0:0.

Что дальше

Теперь обе украинские команды отправятся играть на стадионах соперников. Первым начнет Полесье. "Волки" сыграют в столице Дании 29 июля в 20:00.

Матч ЛНЗ в Бельгии начнется 30 июля. Стартовый свисток запланирован на 21:30.

Напомним, что чуть ранее Динамо проиграло свой матч во втором раунде квалификации Лиги Европы.