Первые матчи в Лиге конференций провели Полесье и ЛНЗ. 24 Канал рассказывает, как сложился вечер для команд из Житомира и Черкасс.
Полесье – Копенгаген
Подопечные Руслана Ротаня принимали датский Копенгаген. Матч состоялся в словацком городе Кошице.
В начале матча казалось, что сегодня все может пойти не по замыслу украинского тренерского штаба. Уже на четвертой минуте футболисты из датской столицы открыли счет.
Обзор матча Полесье – Копенгаген от MEGOGO: смотрите видеоНе пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Правда, через две минуты игроки Полесья провели быструю атаку, завершившуюся удачной отдачей Назаренко на Крсанопира – 1:1.
Полесье (Украина) – Копенгаген (Дания) – 3:3
Голы: Краснопир, 6, Федор, 36, Филиппов, 88 – Роберт, 4, 55, Мадсен, 83
Во втором тайме снова показалось, что игра ускользает из рук житомирян. Они начали эту половину с нескольких очень неплохих моментов, но не реализовали их.
Впоследствии датчане ответили сразу двумя точными ударами, но команду Ротаня спас Александр Филиппов – 3:3.
ЛНЗ – Гент
В польском Плоцке ЛНЗ встретился с бельгийским Гентом. Долгое время матч напоминал все поединки подопечных Александра Пономарева в УПЛ. Украинская команда действовала очень организованно, а матч не приносил большого количества ярких моментов.
ЛНЗ (Украина) – Гент (Бельгия) – 0:0
Реальная опасность возникла во втором тайме. На 50-й минуте Марк Ассинор обошел нескольких бельгийцев на правом фланге атаки и вышел один на один с голкипером – удар пришелся прямо по центру ворот.
Далее уже настало время для Гента. На 63-й минуте нападающий соперника пробил с выгодной позиции в перекладину. А вот на 76-й минуте свою команду, после удара "ножницами" от Жозе Вергары, спас Алексей Паламарчук – 0:0.
Что дальше
Теперь обе украинские команды отправятся играть на стадионах соперников. Первым начнет Полесье. "Волки" сыграют в столице Дании 29 июля в 20:00.
Матч ЛНЗ в Бельгии начнется 30 июля. Стартовый свисток запланирован на 21:30.
Напомним, что чуть ранее Динамо проиграло свой матч во втором раунде квалификации Лиги Европы.