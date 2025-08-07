У середу, 7 серпня, житомирське Полісся провело перший матч в межах третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Суперником "вовків" став угорський Пакш.

Полісся – Пакш 3:0

Голи: Андрієвський, 41, Бескоровайний, 45+1, Лєднєв, 58.

Матч відбувся в словацькому місті Пряшів на арені "Татран". Початок зустрічі припав на 21:00 за київським часом, пише 24 Канал.

Яскрава перемога житомирців

Уже в першому таймі українська команда взяла гру під контроль. На 41-й хвилині Крушинський блискуче обіграв суперника на фланзі та віддав на Андрієвського, який точно пробив у порожні ворота. Під завісу тайму, вже у компенсований час, Бескоровайний подвоїв перевагу, вдало зігравши після подачі Лєднєва зі стандарту.

У другому таймі Полісся не зупинилося. На 59-й хвилині Крушинський асистував Лєднєву, який з-під захисника точно пробив у кут воріт. Пакш намагався відповісти, але фантастичний сейв Волинця на 79-й хвилині зберіг ворота "сухими".

Угорці все ж зуміли забити, та гол Вечеї було скасовано після перегляду VAR через порушення правил на початку атаки. На останніх хвилинах "вовки" також заробили вилучення і лишилися в меншості.

Відзначимо, що другий матч команд в межах кваліфікації Ліги конференцій відбудеться 14 серпня о 20:00 за київським часом.