Полісся готується до матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2025-2026. На цій стадії житомирці зійдуться із представником Угорщини Пакшем, повідомляє 24 Канал.

Як грали проти угорців?

Команда Ротаня стане п'ятим клубом з України, який гратиме на євроарені проти угорців. Довгий час у протистояннях із сусідами українці мали ідеальну статистику.

Вперше клуби з України та Угорщини зійшлись один із одним у Кубку УЄФА 2005-2006. Причому, одразу у двох парах. Спочатку у кваліфікації донецький Металург не мав проблем із Шопроном.

А згодом у першому раунді турніру Шахтар двічі розібрався із Дебреценом. Пізніше цей угорський клуб постраждав ще і від Металіста. Було це у Лізі Європи 2010-2011.

Команди опинились в одній групі, а харків'яни також продовжили переможну традицію попередників. Особливо успішним видався гостьовим м'яч із п'ятьма "сухими" м'ячами та суперголом від Едмара.

Зрештою трохи покращити статистику для угорців зміг Ференцварош. У сезоні 2020-2021 команда під керівництвом Сергія Реброва змогла відібрати вдома очки у Динамо (2:2).

Всі матчі українських клубів проти угорських у єврокубках:

СЕЗОН ТУРНІР СТАДІЯ МАТЧ ВДОМА НА ВИЇЗДІ 2005-2006 Кубок УЄФА 2 кв. раунд Металург Д. – Шопрон 2:1 3:0 2005-2006 Кубок УЄФА 1 раунд Шахтар – Дебрецен 4:1 2:0 2010-2011 Ліга Європи група Металіст – Дебрецен 2:1 5:0 2020-2021 Ліга чемпіонів група Динамо – Ференцварош 1:0 2:2 2024-2025 Ліга конференцій 2 кв. раунд Дніпро-1 – Академія Пушкаша -:+ -:+ 2024-2025 Ліга Європи етап ліги Динамо – Ференцварош 0:4

Правда, у Києві підопічні Луческу все ж дотисли "фраді" завдяки голу Попова. Втім останнє поки слово було за клубом з Будапешта. Минулого сезону Ференцварош натрапив на Динамо в основній стадії Ліги Європи.

Тоді "зелені" добряче відігрались за всі угорські поразки, оформивши перемогу з рахунком 4:0. Крім того, минулого сезону Академія Пушкаша мала зіграти у Лізі конференцій із Дніпром-1. Втім матчі не відбулись через банкрутство українського клубу.

УЄФА зрештою присудив угорцям дві технічні перемоги по 3:0. І ось тепер настала черга Поліссю битися із нашими західними сусідами. Перший матч між командами розпочнеться 7 серпня о 21:00 за київським часом.