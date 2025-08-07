Полісся готується до матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2025-2026. На цій стадії житомирці зійдуться із представником Угорщини Пакшем, повідомляє 24 Канал.
Як грали проти угорців?
Команда Ротаня стане п'ятим клубом з України, який гратиме на євроарені проти угорців. Довгий час у протистояннях із сусідами українці мали ідеальну статистику.
Вперше клуби з України та Угорщини зійшлись один із одним у Кубку УЄФА 2005-2006. Причому, одразу у двох парах. Спочатку у кваліфікації донецький Металург не мав проблем із Шопроном.
А згодом у першому раунді турніру Шахтар двічі розібрався із Дебреценом. Пізніше цей угорський клуб постраждав ще і від Металіста. Було це у Лізі Європи 2010-2011.
Команди опинились в одній групі, а харків'яни також продовжили переможну традицію попередників. Особливо успішним видався гостьовим м'яч із п'ятьма "сухими" м'ячами та суперголом від Едмара.
Як Едмар поклав ефектний гол Дебрецену: дивитися відео
Зрештою трохи покращити статистику для угорців зміг Ференцварош. У сезоні 2020-2021 команда під керівництвом Сергія Реброва змогла відібрати вдома очки у Динамо (2:2).
Всі матчі українських клубів проти угорських у єврокубках:
|
СЕЗОН
|
ТУРНІР
|
СТАДІЯ
|
МАТЧ
|
ВДОМА
|
НА ВИЇЗДІ
|
2005-2006
|
Кубок УЄФА
|
2 кв. раунд
|
Металург Д. – Шопрон
|
2:1
|
3:0
|
2005-2006
|
Кубок УЄФА
|
1 раунд
|
Шахтар – Дебрецен
|
4:1
|
2:0
|
2010-2011
|
Ліга Європи
|
група
|
Металіст – Дебрецен
|
2:1
|
5:0
|
2020-2021
|
Ліга чемпіонів
|
група
|
Динамо – Ференцварош
|
1:0
|
2:2
|
2024-2025
|
Ліга конференцій
|
2 кв. раунд
|
Дніпро-1 – Академія Пушкаша
|
-:+
|
-:+
|
2024-2025
|
Ліга Європи
|
етап ліги
|
Динамо – Ференцварош
|
0:4
|
Правда, у Києві підопічні Луческу все ж дотисли "фраді" завдяки голу Попова. Втім останнє поки слово було за клубом з Будапешта. Минулого сезону Ференцварош натрапив на Динамо в основній стадії Ліги Європи.
Тоді "зелені" добряче відігрались за всі угорські поразки, оформивши перемогу з рахунком 4:0. Крім того, минулого сезону Академія Пушкаша мала зіграти у Лізі конференцій із Дніпром-1. Втім матчі не відбулись через банкрутство українського клубу.
Як Ференцварош розгромив Динамо: дивитися відео
УЄФА зрештою присудив угорцям дві технічні перемоги по 3:0. І ось тепер настала черга Поліссю битися із нашими західними сусідами. Перший матч між командами розпочнеться 7 серпня о 21:00 за київським часом.