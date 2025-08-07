Полесье готовится к матчу 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2025-2026. На этой стадии житомирцы сойдутся с представителем Венгрии Пакшем, сообщает 24 Канал.
Как играли против венгров?
Команда Ротаня станет пятым клубом из Украины, который будет играть на евроарене против венгров. Долгое время в противостояниях с соседями украинцы имели идеальную статистику.
Впервые клубы из Украины и Венгрии сошлись друг с другом в Кубке УЕФА 2005-2006. Причем, сразу в двух парах. Сначала в квалификации донецкий Металлург не имел проблем с Шопроном.
А затем в первом раунде турнира Шахтер дважды разобрался с Дебреценом. Позже этот венгерский клуб пострадал еще и от Металлиста. Было это в Лиге Европы 2010-2011.
Команды оказались в одной группе, а харьковчане также продолжили победную традицию предшественников. Особенно успешным выдался гостевым мяч с пятью "сухими" мячами и суперголом от Эдмара.
Как Эдмар положил эффектный гол Дебрецену: смотреть видео
В конце концов немного улучшить статистику для венгров смог Ференцварош. В сезоне 2020-2021 команда под руководством Сергея Реброва смогла отобрать дома очки у Динамо (2:2).
Все матчи украинских клубов против венгерских в еврокубках:
|
СЕЗОН
|
ТУРНИР
|
СТАДИЯ
|
МАТЧ
|
ДОМА
|
НА ВЫЕЗДЕ
|
2005-2006
|
Кубок УЕФА
|
2 кв. раунд
|
Металлург Д. – Шопрон
|
2:1
|
3:0
|
2005-2006
|
Кубок УЕФА
|
1 раунд
|
Шахтер – Дебрецен
|
4:1
|
2:0
|
2010-2011
|
Лига Европы
|
группа
|
Металлист – Дебрецен
|
2:1
|
5:0
|
2020-2021
|
Лига чемпионов
|
группа
|
Динамо – Ференцварош
|
1:0
|
2:2
|
2024-2025
|
Лига конференций
|
2 кв. раунд
|
Днепр-1 – Академия Пушкаша
|
-:+
|
-:+
|
2024-2025
|
Лига Европы
|
этап лиги
|
Динамо – Ференцварош
|
0:4
|
Правда, в Киеве подопечные Луческу все же дожали "фради" благодаря голу Попова. Впрочем последнее пока слово было за клубом из Будапешта. В прошлом сезоне Ференцварош наткнулся на Динамо в основной стадии Лиги Европы.
Тогда "зеленые" хорошо отыгрались за все венгерские поражения, оформив победу со счетом 4:0. Кроме того, прошлого сезона Академия Пушкаша должна была сыграть в Лиге конференций с Днепром-1. Впрочем матчи не состоялись из-за банкротства украинского клуба.
Как Ференцварош разгромил Динамо: смотреть видео
УЕФА в конце концов присудил венграм две технические победы по 3:0. И вот теперь настал черед Полесью сразиться с нашими западными соседями. Первый матч между командами начнется 7 августа в 21:00 по киевскому времени.