Полесье готовится к матчу 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2025-2026. На этой стадии житомирцы сойдутся с представителем Венгрии Пакшем, сообщает 24 Канал.

Как играли против венгров?

Команда Ротаня станет пятым клубом из Украины, который будет играть на евроарене против венгров. Долгое время в противостояниях с соседями украинцы имели идеальную статистику.

Впервые клубы из Украины и Венгрии сошлись друг с другом в Кубке УЕФА 2005-2006. Причем, сразу в двух парах. Сначала в квалификации донецкий Металлург не имел проблем с Шопроном.

А затем в первом раунде турнира Шахтер дважды разобрался с Дебреценом. Позже этот венгерский клуб пострадал еще и от Металлиста. Было это в Лиге Европы 2010-2011.

Команды оказались в одной группе, а харьковчане также продолжили победную традицию предшественников. Особенно успешным выдался гостевым мяч с пятью "сухими" мячами и суперголом от Эдмара.

В конце концов немного улучшить статистику для венгров смог Ференцварош. В сезоне 2020-2021 команда под руководством Сергея Реброва смогла отобрать дома очки у Динамо (2:2).

Все матчи украинских клубов против венгерских в еврокубках:

СЕЗОН

ТУРНИР

СТАДИЯ

МАТЧ

ДОМА

НА ВЫЕЗДЕ

2005-2006

Кубок УЕФА

2 кв. раунд

Металлург Д. – Шопрон

2:1

3:0

2005-2006

Кубок УЕФА

1 раунд

Шахтер – Дебрецен

4:1

2:0

2010-2011

Лига Европы

группа

Металлист – Дебрецен

2:1

5:0

2020-2021

Лига чемпионов

группа

Динамо – Ференцварош

1:0

2:2

2024-2025

Лига конференций

2 кв. раунд

Днепр-1 – Академия Пушкаша

-:+

-:+

2024-2025

Лига Европы

этап лиги

Динамо – Ференцварош

0:4

Правда, в Киеве подопечные Луческу все же дожали "фради" благодаря голу Попова. Впрочем последнее пока слово было за клубом из Будапешта. В прошлом сезоне Ференцварош наткнулся на Динамо в основной стадии Лиги Европы.

Тогда "зеленые" хорошо отыгрались за все венгерские поражения, оформив победу со счетом 4:0. Кроме того, прошлого сезона Академия Пушкаша должна была сыграть в Лиге конференций с Днепром-1. Впрочем матчи не состоялись из-за банкротства украинского клуба.

УЕФА в конце концов присудил венграм две технические победы по 3:0. И вот теперь настал черед Полесью сразиться с нашими западными соседями. Первый матч между командами начнется 7 августа в 21:00 по киевскому времени.