Шахтар в овертаймі дотиснув Полісся та вийшов у фінал Кубка України

У середу, 23 квітня, відбулися півфінали Кубка України-2024/25. У Житомирі на Центральному міському стадіоні Полісся та Шахтар визначили володаря заповітної путівки.

Полісся – Шахтар 0:1

Гол: Аліссон, 113

Кубок України залишався єдиним шансом для Шахтаря здобути бодай один трофей. Натомість Полісся сподівалося вперше в історії пробитися до фіналу престижного турніру, пише 24 Канал.

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Бойовий матч у Житомирі

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич здивував стартовим складом, залишивши лідера команди Георгій Судакова на лаві запасних. На радість вболівальників Шахтаря повернувся в основу голкіпер Дмитро Різник, який пропустив останні матчі через травму.

Господарі поля виставили оптимальний на сьогодні склад. Лідери "вовків" Олексій Гуцуляк та Олександр Назаренко розпочали гру з перших хвилин.

У першому таймі суперники діяли досить обережно, розуміючи вартість однієї помилки. У Шахтаря дуже активними були бразильці, зокрема Кевін та Педріньйо. Проте до перерви жодна з команд не спромоглася змінити нулі на табло.

Другий тайм розпочався з моменту житомирян. Однак Батіста та Крушинський не скористалися своїм шансом.

"Гірники" відповіли потужним ударом Кевіна. Господарів поля врятувала стійка. Гра пішла на зустрічних курсах. На 53-й хвилині гравці Полісся створили справжній стовідсотковий момент. Назаренко пробив з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пролетів повз ворота.

Джокер Пушича приніс перемогу Шахтарю

Під завісу основного часу "гірники" посилили тиск на ворота Кудрика. Проте захист "вовків" зумів вистояти та перевести гру в овертайми.

У додатковий час "гірники" зуміли досягти свого. На 113-й хвилині бразилець Аліссон, який замінив Педріньйо, зумів пробити Кудрика та вивести Шахтар вперед. До фінального свистка рахунок не змінився. Підопічні Пушича вийшли у фінал Кубка України.

Нагадаємо, що володар Кубка України визначиться 14 травня у Житомирі. За трофей боротимуться Динамо та Шахтар.