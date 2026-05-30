Польща – Україна: де дивитися онлайн матч

Польща та Україна зіграють товариський матч 31 травня. Зустріч прийматиме місто Вроцлав.

Цей поєдинок стане першим для Андреа Мальдери як нового головного тренера української збірної. Дізнатися, де дивитися гру, можна на 24 Каналі.

Де дивитися матч Польща – Україна?

Пряму трансляцію товариського матчу можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Матч транслюватиметься на OTT-платформі на каналі "MEGOGO Футбол Перший" і в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" для користувачів пакетів "Спорт", "Оптимальна" або "MEGOPACK". Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Передматчева студія розпочнеться о 17:15. Ведучою ефіру буде Олександра Кучеренко, а експертами студії виступлять Олександр Головко та Едуард Цихмейструк. Із місця проведення поєдинку на стадіоні Тарчинський Арена Вроцлав працюватиме журналіст Віталій Кравченко.

Коментуватимуть зустріч Сергій Лук'яненко та Віталій Похвала.

Що відомо про товариську гру Польща – Україна?

Жодна зі збірних не вийшла на чемпіонат світу, тому це вікно вони використовують для підготовки до осінніх поєдинків Ліги націй.

Для України це перший із двох товариських матчів: наступний заплановано на 7 червня проти Данії. Натомість Польща проведе спаринг із Нігерією 3 червня у Варшаві – це буде її друга домашня гра за чотири дні.