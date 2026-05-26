"Україна – дуже сильний суперник": Левандовський розібрав збірну Польщі перед грою у Вроцлаві

Колишній футболіст збірної Польщі та Шахтаря і Севастополя Маріуш Левандовський прокоментував вибір тренера "біло-червоної" збірної на товариський поєдинок проти України. Він вважає, що наш суперник не вдасться до великої ротації.

Головний тренер польської збірної Ян Урбан визначився зі складом гравців на товариські ігри проти України (31 травня) та Нігерії (3 травня). У коментарі для 24 Каналу думками щодо майбутнього поєдинку збірних двох сусідніх держав поділився добре відомий нашим уболівальникам Маріуш Левандовський.

Дивіться також Календар матчів збірної України з футболу у 2026 році: де та з ким зіграє головна команда

Кого викликали у збірну Польщі?

Головний тренер команди Ян Урбан викликав до тренувального табору 26 виконавців. Найбільше впадає в очі присутність у списку багаторічного лідера Польщі Роберта Левандовського, який нещодавно ухвалив рішення покинути Барселону, а також п’ятьох дебютантів.

Серед новачків: Кароль Чубак (Мотор, Польща), Норберт Войтушек (Ягеллонія, Польща), Оскар Вуйчік (Краковія, Польща), Кацпер Потульський (Майнц, Німеччина), Матеуш Жуковський (Магдебург, Німеччина).

Зазначимо, що у переліку виділяються форварди – Чубак та Жуковський. Обидва увійшли до трійки найкращих бомбардирів своїх чемпіонатів. Щоправда, Матеуш виступав у другому дивізіоні німецького футболу.

Що сказав Левандовський про можливих дебютантів у грі з Україною?

У період з 2002 по 2013 роки наш співрозмовник 66 разів одягав футболку збірної Польщі, включно з іграми чемпіонату світу-2006 та Євро-2008. Тож просимо Маріуша прокоментувати вибір Яна Урбана, розпочинаючи з нових імен.

За словами спеціаліста, вони всі заслуговують отримати виклик у збірну.

Чубак – дуже хороший бомбардир. Зараз він забивав дуже багато голів у Польщі. Він той футболіст, який може дати Польщі більше опцій. Зрозуміло, що зараз Роберт Левандовський ще грає, але потрібно дивитись хто його замінить. Тому вважаю, що Чубак є хорошим варіантом,

– сказав спікер про нападника люблінського Мотору.

Експерт додав, що окремої похвали заслуговує і сезон у виконанні 24-річного Матеуша Жуковського, який щойно мав проривний сезон у кар'єрі.

Жуковський, який виступає за Магдебург, потрапив у смішну ситуацію. Він торік пішов у цю команду як вінгер, а там травмувався нападник. Матеуш одну гру зіграв – забив, іншу – два забив. І так 17 голів у другій Бундеслізі.

Тепер футболіст розвивається, уже йде мова, що клуби елітного дивізіону Німеччини готові заплатити за нього великі гроші. Жуковський та Чубак різні. У першого сильною стороною є швидкість, а у другого – сила,

– сказав Левандовський.

Далі фахівець зосередився на новачках "біло-червоних" з рідної для себе захисної ланки.

На кого ще можна звернути увагу? Войтушек – молодий хороший захисник з Ягеллонії. Водночас 22-річний Вуйчік зіграв перший сезон, який здивував багатьох у Польщі. Він такий, жорсткий якісний захисник,

– пояснив співрозмовник.

Окремо Левандовський прокоментував появу у головній команді країни 18-річного центрбека Кацпера Потульського, який у сезоні 2025/26 зіграв понад півтори тисячі хвилин за дорослу команду Майнца.

Ось про виклик цього футболіста треба додатково запитувати тренера збірної. Річ у тім, що він дебютував у клубі і всі побачили: "о, є якийсь молодий поляк, який грає у Бундеслізі". Раніше його не знали. Тому це сюрприз для всіх, що в настільки молодому віці він грає у важкому чемпіонаті Німеччини й не видно, що йому лише 18 років,

– зазначив фахівець.

Колишній футболіст Шахтаря та Севастополя пояснив, що подібна тенденція притаманна футболу у сучасній Польщі, а головний тренер збірної готовий дати шанс усім, хто на нього заслуговує.

Останнім часом у Польщі чимало таких гравців. Зокрема, лівий вінгер Оскер Пєтушевський, який взимку пішов у Порту. Він показує хороший прогрес, інші теж появляються. Це добре, що молоді футболісти не бояться.

Ян Урбан такий тренер, що коли він бачить когось, хто не боїться і заслуговує – на вік не дивиться. Йому все одно – 40 років футболісту, чи 18,

– зазначив колишній гравець.

Що значить для Польщі матч проти України?

Маріуш Левандовський також поділився думками стосовно важливості наступних товариських поєдинків.

Тренер будує команду вже під майбутні відбіркові матчі (до Євро-2028 – 24 Канал). Він не буде робити ротацію. Це не той спеціаліст, який повністю змінюватиме склад аби когось подивитись. Він змінить одного-двох гравців. Так, є п’ять новачків. Але ж не значить, що вони усі отримають шанс. Деякі можуть і не дебютувати, але їх подивляться у збірній,

– резюмував колишній захисник Шахтаря.

Також п'ятиразовий чемпіон України зазначив, що коли команди їдуть на чемпіонат світу – планують товариські поєдинки під турнір. Коли ж не потрапляють, як у випадку наших збірних, то може бути зовсім інший перелік доступних опонентів.

Актуальний підбір партнерів по спарингах для рідної команди він вважає оптимальним.

Думаю, що Україна – дуже сильний суперник. Добре, що граємо у Польщі (у Вроцлаві, який часто приймає поєдинки "синьо-жовтих" – 24 Канал). Тут живе багато українців. Це шанс зіграти для вболівальників. Прийде багато людей і з України, і з Польщі,

– сказав фахівець.

Водночас після гри проти колективу Андреа Мальдери збір команди Яна Урбана не закінчиться. Поляки приймуть Нігерію на полі у Варшаві. Поєдинок відбудеться 3 червня і за словами Левандовського, теж матиме свій сенс.

Нігерія це команда з якою ми рідко грали. Ця збірна має зовсім іншу культуру гри, тому можна подивитись як наша команда поводитиметься проти такого суперника,

– розповів Левандовський.

Наостанок Маріуш Левандовський сказав кілька слів про свого однофамільця, який покидає Барселону, але залишається у збірній Польщі.

Це лідер на полі та поза ним. Роберт – справжній капітан. У нього не було сезону, де б він забивав мало м’ячів. І в збірній, і в Барселоні. Подивимось, куди він зараз піде, але вважаю, що він може ще щонайменше два роки грати на своєму рівні,

– підбив підсумок колишній польський футболіст.

Маріуш Левандовський: що відомо про українську частину кар’єри?

Левандовський приєднався до Шахтаря у 2001 році, у віці 22 років. За донецький клуб він відіграв 275 матчів у всіх офіційних турнірах. До п’яти чемпіонств у нашій країні додав перемоги у трьох національних Кубках, одному Суперкубку, а також Кубку УЄФА 2009 року.

У 2010 змінив Шахтар на ПФК Севастополь, де грав до кінця 2013 року. Після українського етапу кар’єри завершив виступи на професійному рівні.

З 2017 по 2024 рік займався тренерською діяльністю у клубах Зглембє (Любін) Термаліка (Нєцєча), Радомяк (Радом).