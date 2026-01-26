Начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, уламки пошкодили покрівлю одного з підприємств та спортивний майданчик.

Що сталося зі стадіоном "Молодіжний"?

Стадіон "Молодіжний", де минулого сезону свої домашні матчі проводили СК Полтава та молодіжна команда полтавської Ворскли, зазнав руйнувань. На арені також тренуються жіноча команда та дитячі групи ДЮСШ.

Були пошкоджені частини легкого покриття футбольного поля та інших елементів стадіону. Доступ до об’єкта тимчасово обмежено — фахівці проводять оцінку збитків та перевірку безпеки. Тренування команд, які зазвичай користувалися цією ареною, перенесено на інші майданчики.

На щастя, обійшлося без постраждалих,

– повідомив Дяківнич.

Що відомо про стадіон "Молодіжний"?