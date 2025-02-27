Втік з СРСР та виступав за Францію: помер 10-й чемпіон світу з шахів Борис Спаський

У четвер, 27 лютого, помер знаменитий радянський, французький та російський шахіст Борис Спаський. Легендарному гросмейстеру було 88 років.

У Москві пішов з життя десятий чемпіон світу з шахів Борис Спаський. Його смерть підтвердив президент Федерації шахів Росії Андрєй Філатов, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Чемпіон світу з шахів, який заробив два мільйони за матч-реванш

Борис Спаський народився у Ленінграді 30 січня 1937 року. У віці п'яти років почав грати у шахи.

Вперше дебютував на міжнародній арені у 1953 році. А вже за два роки виграв чемпіонат світу серед юнаків, ставши наймолодшим на той час гросмейстером світу.

У 1966 році Спаський вперше здобув право поборотися за шахову корону. Однак у матчі за титул чемпіона світу поступився Тиграну Петросяну з мінімальним рахунком 11,5:12,5.

Через три роки він все ж здобув шахову корону, перемігши у матчах претендентів Юхима Геллера, Бента Ларсена, Віктора Корчного. У вирішальному матчі Спаський обіграв Тиграна Петросяна з рахунком 12,5:10,5 та став десятим чемпіоном світу.

У 1972 році програв в Рейк'явіку чемпіонський матч американцю Боббі Фішеру (8,5:12,5). У 1992 році Спаський та Фішер знову зустрілися у неофіційному матчі-реванші. Призовий фонд тоді становив п'ять мільйонів доларів. Спаський вдруге поступився Фішеру, але заробив два мільйони доларів.

У 1976 році він емігрував до Франції, де одружився з француженкою. Однак до 1983 року на шахових Олімпіадах все ще представляв СРСР. Потім Спаський зробив заяву та відмовився виступати під радянським прапором. На наступних турнірах він виступав як французький шахіст.

У 2006 році Спаський пережив важкий інсульт. Йому зробили кілька операцій на судинах головного мозку. У 2010 році він пережив ще складніший інсульт. У той час він жив у Франції та Росії.

У 2012 році Спаський переїхав до Москви. Його дружина та син стверджували, що його викрали і вивезли до Росії невідомі особи. Борис Спаський-молодший навіть звернувся у Франції в суд щодо незаконного позбавлення волі свого батька. Однак після виписки з лікарні шахіст заявив, що виїхав до Москви добровільно. Залишок життя він провів у Росії.