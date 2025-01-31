В США помер дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання Дік Баттон

В США перестало битися серце легендарного фігуриста Діка Баттона. На момент смерті йому було 95 років.

У четвер, 30 січня, у Північному Салемі помер Дік Баттон. Причини смерті не розголошуються, однак відомо, що спортсмен мав певні проблеми зі здоров'ям, пише 24 канал з посиланням на Асоціацію фігурного катання США.

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Що відомо про Баттона

Американський фігурист ставав олімпійським чемпіоном у 1948 році та 1952 році в одиночці. З 1948 до 1952 здобув 5 золотих медалей поспіль на чемпіонатах світу. Зокрема 7 разів ставав чемпіоном США.

Також Баттон ставав переможцем чемпіонату Європи у 1948 році. Цікаво, що після його перемоги представників США більше не кликали на турнір.

Дік Баттон був першим фігуристом, який приземлився після подвійного акселя на офіційних змаганнях, а також був першим, хто на офіційному турнірі виконав елемент потрійний стрибок.

Після завершення спортивної кар'єри деякий час коментував турніри з фігурного катання.