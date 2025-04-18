Не зміг втретє побороти рак: у віці 36 років помер вихованець Манчестер Юнайтед

Перестало битися серце колишнього англійського півзахисника Джо Томпсона. В останні роки життя він боровся з важкою хворобою.

У четвер, 17 квітня, пішов з життя вихованець академії Манчестер Юнайтед Джо Томпсон. У квітні 2024 року у нього діагностували лімфому четвертої стадії, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу МЮ.

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Томпсон став прикладом незламності духу

Джо Томпсон народився 5 березня 1989 року в англійському місті Бат. У віці дев'яти років приєднався до академії Манчестер Юнайтед. У структурі "червоних дияволів" футболіст залишався до 16 років.

Спроби Томпсона закріпитися в Блекберні та Ліверпулі не увінчалися успіхом. У 2005 році півзахисник приєднався до Рочдейла, який грав у четвертому англійському дивізіоні. За "Дейл" він зіграв 203 матчі, у яких забив 21 гол та віддав 12 асистів.

У 2013 році, коли Томпсону було 24 роки, у нього діагностували рідкісну онкологічну хворобу лімфому Ходжкіна. Та все ж він зумів повернутися до футболу у 2014 році.

Через кілька місяців хвороба вдруге повернулася. Однак Томпсон мужньо з нею боровся та повернувся у стрій через дев'ять місяців.

У 2019 році Джо Томпсон офіційно завершив кар'єру. Він працював експертом у медіа та мотиваційним оратором. Багато часу він присвятив благодійній діяльності.

У квітні 2024 року Томпсон повідомив, що у нього діагностували лімфому четвертої стадії, яка поширилася на легені. 17 квітня 2025 року у віці 36 років Джо помер.