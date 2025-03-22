Його рекорд досі ніхто не побив, – Віталій Кличко відреагував на смерть Формана

Світову боксерську спільноту сколихнула сумна звістка. На 77-му році життя відійшов у вічність легендарний чемпіон Джордж Форман.

Колишній чемпіон хевівейту та мер Києва Віталій Кличко відреагував на смерть легендарного боксера Джорджа Формана. Вони були добре знайомі та часто спілкувалися, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук Кличка-старшого.

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Легенди не вмирають

Український боксер пригадав найважливіші перемоги "Великого Джорджа" та висловив свої співчуття.

"Не стало легендарного Джорджа Формана. Людини великої волі й цілеспрямованості.

У 1968-му він став олімпійським чемпіоном. У 1973-му завоював титул чемпіона світу в надважкій вазі та через рік втратив його.

За кілька років потому пішов зі спорту та тріумфально повернувся через 10 років.Знову став чемпіоном світу. Найстаршим. У 45 років. Цей рекорд досі не побив ніхто з боксерів-супертяжів.

Ми були добре знайомі з Джорджем. Він відвідував мої та Володимира поєдинки в різних країнах. Був коментатором деяких із них.

Світла памʼять великій людині. Легенди не вмирають", – написав Віталій Кличко.

Довідка. Джордж Форман залишається найстаршим чемпіоном світу в хевівейті. У 1994 році у віці 45 років американець завоював титули чемпіона світу за версіями WBA та IBF.

Нагадаємо, що брат Віталія Кличка Володимир мріє побити "вічний" рекорд Джорджа Формана. Проте відомий промоутер Боб Арум скептично оцінив шанси Кличка-молодшого повернутися в ринг та здобути чемпіонський пояс.