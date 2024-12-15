Сьогодні, 15 грудня, помер легендарний ексгравець та наставник "гірників" Олексій Дрозденко. Його життя обірвалось у віці 83 років, повідомляє 24 канал з посиланням на офіційний сайт клубу.

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Що відомо про Олексія Дрозденка

У 1962 році Олексій Дрозденко дебютував у першій команді Шахтаря. У складі "гірників" він виступав протягом 11 сезоні, зіграв у 165 матчах.

З 1971 по 1972 роки Дрозденко був капітаном донецького колективу. Також він тричі потрапляв до списку 33 найкращих футболістів УРСР.

У клубі вшанували пам'ять колишнього легендарного гравця та тренера команди.

Шахтар щиро співчуває рідним і близьким Олексія Митрофановича Дрозденка у зв'язку з цією важкою втратою. Він назавжди вписав своє ім'я в історію донецького футболу та лишається в серцях мільйонів уболівальників "гірників",

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що після завершення кар'єри Олексій Дрозденко працював у тренерському штабі Шахтаря. Також він виховав багатьох футболістів у дитячо-юнацькій школі та академії донеччан.