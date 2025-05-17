Пішов з життя легендарний футболіст збірної Камеруну, який двічі грав на чемпіонатах світу

Колишній футболіст збірної Камеруну Еммануель Кунде помер у віці 68 років. Легендарний захисник належав до золотого покоління "Неприборканих левів", яке сенсаційно пробилося до 1/4 фіналу ЧС-1990.

15 травня 2025 року пішов у засвіти колишній гравець збірної Камеруну Еммануель Кунде. Причини смерті не повідомляються, пише 24 Канал з посиланням на Федерацію футболу Камеруну.

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Успішний футболіст та тренер

Еммануель Кунде народився 15 липня 1956 року у столиці Камеруну Яунде. У дорослому футболі дебютував за команду Канон Яунде. З цим клубом він тричі ставав чемпіоном Камеруну та вигравав Кубок країни.

У 1987 році Кунде переїхав до Європи. Захисник грав у чемпіонаті Франції за клуби Лаваль та Реймс. У 1989 році повернувся на Батьківщину. Через три роки Кюнде завершив кар'єру.

У складі збірної Камеруну двічі брав участь у чемпіонатах світу: 1982 (дебютному для збірної) та 1990. Особливо успішним був виступ на Мундіалі в Італії.

"Неприборкані леви" створили справжню сенсацію на турнірі. Камерун дійшов до чвертьфіналу, встановивши новий рекорд Африки. На своєму шляху збірна обіграла чинних чемпіонів світу аргентинців, Румунію та Колумбію у 1/8 фіналу.

У чвертьфіналі камерунці поступилися Англії (2:3), а один з голів у складі африканської збірної забив Кунде.

Еммануель Кунде у складі збірної камеруну / фото Федерації футболу Камеруну

Разом з командою Камеруном Кунде двічі вигравав Кубок африканських націй (1984 та 1988).

Після завершення ігрової кар'єри Кунде став тренером. Спочатку він тренував рідний Канон Яунде, а згодом габонський Бітам. Він привів команду до чемпіонства (2003) та двічі до перемоги в Кубку Габону (1999, 2003).