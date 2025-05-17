15 мая 2025 года ушел в мир иной бывший игрок сборной Камеруна Эммануэль Кунде. Причины смерти не сообщаются, пишет 24 Канал со ссылкой на Федерацию футбола Камеруна .

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Успешный футболист и тренер

Эммануэль Кунде родился 15 июля 1956 года в столице Камеруна Яунде. Во взрослом футболе дебютировал за команду Канон Яунде. С этим клубом он трижды становился чемпионом Камеруна и выигрывал Кубок страны.

В 1987 году Кунде переехал в Европу. Защитник играл в чемпионате Франции за клубы Лаваль и Реймс. В 1989 году вернулся на Родину. Через три года Кюнде завершил карьеру.

В составе сборной Камеруна дважды участвовал в чемпионатах мира: 1982 (дебютном для сборной) и 1990. Особенно успешным было выступление на Мундиале в Италии.

"Неукротимые львы" создали настоящую сенсацию на турнире. Камерун дошел до четвертьфинала, установив новый рекорд Африки. На своем пути сборная обыграла действующих чемпионов мира аргентинцев, Румынию и Колумбию в 1/8 финала.

В четвертьфинале камерунцы уступили Англии (2:3), а один из голов в составе африканской сборной забил Кунде.

Эммануэль Кунде в составе сборной Камеруна / фото Федерации футбола Камеруна

Вместе с командой Камеруном Кунде дважды выигрывал Кубок африканских наций (1984 и 1988).

После завершения игровой карьеры Кунде стал тренером. Сначала он тренировал родной Канон Яунде, а затем габонский Битам. Он привел команду к чемпионству (2003) и дважды к победе в Кубке Габона (1999, 2003).