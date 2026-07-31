Пішов із життя легендарний ексфутболіст Мілана та збірної Італії Франко Барезі

У вічність відійшов легендарний футболіст збірної Італії та Малану Франко Барезі. Чемпіону світу 1982-го було 66 років.

Франко Барезі відійшов у вічність. Про це світову спільноту повідомила пресслужба Мілана.

Що відомо

Кілька днів тому італійський клуб спростовував чутки про смерть своєї легенди. Вранці 31 липня на офіційному сайті Мілана з’явилось сумне повідомлення.

Оголосити про втрату людини, яка уособлювала серце і душу Мілана, неймовірно важко. Але кожен у клубі та всі міланці повинні гідно вшанувати пам’ять Франко Барезі. Ми маємо бути сильними і зібрати всі сили, навіть у цей найсумніший час,

– йдеться у повідомленні.

Пресслужба «червоно-чорних» додала, що це сталось лише за кілька місяців після останьої публічної появи Барезі, яка відбулась на рідному "Сан-Сіро", під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Мілані.

Наразі причина смерті легендарного футболіста не повідомляється.

Що відомо про Франко Барезі

Колишній захисник був вихованцем Мілану і згодом провів 19 сезонів у футболці "червоно-чорних".

У складі клубу ставав шестиразовим чемпіоном Італії. Барезі теж здобував гучні перемоги у європейських турнірах. Спочатку у складі Мілану двічі переміг у Кубку чемпіонів (1989, 1990). Після реорганізації турніру також став переможцем Ліги чемпіонів сезону 1993/94.

Франко Барезі також зіграв 81 матч у складі збірної Італії, з якої виграв ЧС-1982.