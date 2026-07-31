Франко Барези ушел из жизни. Об этом мировое сообщество сообщила пресс-служба Милана.

Что известно

Несколько дней назад итальянский клуб опровергал слухи о смерти своей легенды. Утром 31 июля на официальном сайте Милана появилось печальное сообщение.

Объявить о потере человека, который олицетворял сердце и душу Милана, невероятно тяжело. Но каждый в клубе и все миланцы должны достойно почтить память Франко Барези. Мы должны быть сильными и собрать все силы, даже в это самое печальное время,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба "красно-черных" добавила, что это произошло всего через несколько месяцев после последнего публичного появления Барези, которое состоялось на родном "Сан-Сиро" во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане.

Пока причина смерти легендарного футболиста не сообщается.

Что известно о Франко Барези

Бывший защитник был воспитанником Милана и впоследствии провел 19 сезонов в футболке "красно-черных".

В составе клуба он шесть раз становился чемпионом Италии. Барези также одерживал громкие победы в европейских турнирах. Сначала в составе Милана дважды побеждал в Кубке чемпионов (1989, 1990). После реорганизации турнира также стал победителем Лиги чемпионов сезона 1993/94.

Франко Барези также сыграл 81 матч в составе сборной Италии, с которой выиграл ЧМ-1982.