Спортивний світ сколихнула сумна звістка. Причини смерті Геннадія Горбенка не розголошуються, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Федерації легкої атлетики України.

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Що відомо про Горбенка

Він увійшов в історію як перший чемпіон світу серед юніорів з легкої атлетики в незалежній Україні.

Юніорська світова першість 1994 року відбулася в Лісабоні, де Геннадій здобув золото в бігу на 400 метрів з бар’єрами. Він фінішував із результатом 50,56 секунди, випередивши угорця Міклоша Рота на 0,29 секунди.

Горбенко неодноразово ставав чемпіоном України в цій дисципліні. Він також брав участь в Олімпійських іграх 2000 року, де у півфінальному забігу встановив особистий рекорд – 48,40 секунди. У фіналі спортсмен посів восьме місце.