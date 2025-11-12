В Одесі попрощалися з колишнім нападником Чорноморця Германом Шуйським

Помер колишній форвард одеського Чорноморця Герман Шуйський. Серце відомого в минулому футболіста перестало битися на 89-му році життя.

Колишній футболіст Чорноморця Герман Шуйський пішов з життя 10 листопада 2025 року в Одесі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Чорноморця.

Що відомо про ексфорварда Чорноморця Шуйського?

Герман Олексійович Шуйський народився 29 квітня 1937 року у російському місті Кольчугіно. Футболом розпочав займатися у місцевій команді Металург. У 19 років потрапив до аматорського колективу Крила Рад з Білої Калитви, де грав упродовж п'яти років. Там його помітили тренери ростовського СКА. Однак в армійській команді не затримався, адже грав у дублюючому складі.

У 1962 році Германа Олексійовича запросили до одеського Чорноморця, який на той момент виступав у Першій лізі, що мала назву клас Б. За "моряків" Шуйський відіграв два роки, забивши 7 голів у 29 поєдинках. У цей період також виступав за збірну УРСР.

Після Чорноморця Герман Олексійович грав за вінницький Локомотив, з яким став чемпіоном УРСР. Згодом захищав кольори миколаївського Суднобудівельника, ізмаїльського Дунайця та єнакіївського Шахтаря. За інформацією Одеського футболу, Шуйський був одним з найкращих бомбардирів в історії Дунайця.

Завершив ігрову кар'єру в аматорській команді Повстання Татарбунари, з якою двічі ставав чемпіоном та володарем Кубка Одеської області.

Після завершення кар'єри працював тренером, займався суддівством та інспектуванням матчів чемпіонату Одеської області. Протягом багатьох років працював у Федерації Одеської області.

Прощання з Германом Олексійовичем відбулося 12 листопада в Одесі. Футбольний клуб Чорноморець висловив співчуття рідним та близьким яскравого представника покоління "моряків" 60-х років.

