27 лютого 2025 року перестало битися серце колишнього захисника Реала Хав'єра Дорадо. Відомому у минулому футболісту нещодавно виповнилося 48 років, пише 24 Канал з посилання на сайт "бланкос".

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Грав на клубному чемпіонаті світу та вигравав ЛЧ

Хав'єр Дорадо народився 17 лютого 1977 року в місті Талавера-де-ла-Рейна. Свою футбольну кар'єру він розпочав у молодіжній команді мадридського Реала.

За основну команду "вершкових" лівий захисник дебютував у півфіналі Кубка Іспанії проти Валенсії у сезоні-1998/99. Тоді команда під керівництвом валлійського тренера Джона Тошака поступилася "кажанам" з рахунком 0:6.

Загалом за Реал Дорадо зіграв 8 матчів. Разом з командою він виграв Лігу чемпіонів-1999/00 та взяв участь у клубному чемпіонаті світу-2000.

Хав'єр Дорадо / фото ФК Реал

Під час футбольної кар'єри грав за Саламанку, Спортінг Хіхон, Райо Вальєкано та Мальорку. Через травму передньої хрестоподібної зв'язки змушений був призупинити виступи у 2008 році.

У 2011 році підписав контракт з представником третього іспанського дивізіону Атлетіко Балеарес. Однак зіграв лише 11 матчів та остаточно залишив футбол. На рахунку Дорадо чотири матчі за молодіжну збірну Іспанії U-21.

Останнім часом Хав'єр Дорадо важко хворів. За інформацією Marca, в ексгравця Реала була лейкемія.