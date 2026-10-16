Знепритомнів у залі для бінго: помер колишній чемпіон світу з боксу Хорхе Кастро

В аргентинському місті Морон помер колишній чемпіон світу з боксу Хорхе Кастро. Чоловіку було 59 років.

Інформацію про це повідомило видання ESPN. Колишній боксер знепритомнів у залі для бінго.

Що сталось із Хорхе Кастро

За даними поліцейського звіту, в колишнього чемпіона світу в середній вазі за версією WBA знизився рівень інсуліну через діабет. Йому викликали швидку допомогу, медики намагались його врятувати, але він помер на місці.

Донька колишнього боксера Кімей Кастро розповіла, що була поруч із батьком, коли лікарі намагались реанімувати його. Водночас прокуратура відкрила розслідування інциденту, щоб з'ясувати причину смерті.

Що відомо про Хорхе Кастро

Хорхе Кастро народився 18 серпня 1967 року в Калета-Олівії в провінції Санта-Крус. Чемпіоном світу він став 12 серпня 1994 року, коли в Буенос-Айресі переміг Реджі Джонсона. Так він завоював вакантний титул чемпіона світу в середній вазі за версією WBA.

Загалом Кастро провів 144 бої, в яких здобув 130 перемог, із них 90 нокаутом. Також у його пасиві 11 поразок і 3 рази він завершив свої поєдинки внічию.

Нещодавно також стало відомо про те, що помер Вільфредо Гомес. Це пуерториканський боксер, який був чемпіоном світу в 3 вагових категоріях і встановив унікальне досягнення. Його рекорд із 17 перемог нокаутом поспіль досі ніхто не зміг повторити.

Раніше 24 Канал розповів про інцидент із Коррі Сандерсом, якого називали головним суперником у кар'єрі Володимира Кличка. Боксера вбили грабіжники під час вечірки 14 років тому.