Пережив Бухенвальд: помер найстарший французький учасник Олімпійських ігор

Міжнародну спортивну спільноту спіткала сумна звістка. У засвіти пішов найстарший французький учасник Олімпійських ігор.

Помер найстарший олімпієць Роже Лебраншу. Колишньому спортсмену було 102 роки, повідомляє 24 канал з посиланням на Sportstar.

Читайте також Померла найстарша олімпійська чемпіонка у світі Келеті, яка пережила Голокост

Що відомо про Лебраншу

Роже Лебраншу представляв Францію на Олімпійських іграх у 1948 році. Під час Другої світової війни спортсмен перебував у руху Опору фашистському режиму.

Лебрашну також був багаторазовим чемпіоном Франції з веслування. Олімпієць пережив концтабір у місті Бухенвальд.

Федерація веслування Франції повідомила, що Роже Лебраншу присвятив цьому виду спорту 79 років. Також він ніс олімпійський вогонь у Мон-Сен-Мішелі перед Олімпійськими іграми у 2024 році в Парижі.