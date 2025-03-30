Помер колишній чемпіон України зі спідвею Сергій Бєлокуров

Сумна новина надійшла з Вознесенська Миколаївської області. На 66-му році життя пішов у засвіти ветеран українського спідвею Сергій Бєлокуров.

У четвер, 27 березня, помер колишній чемпіон України зі спідвею серед юніорів Сергій Бєлокуров. Останнім часом відомий спортсмен боровся з важкою хворобою, пише 24 Канал з посиланням на сайт Speedway.

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Вигравав чемпіонат України та Кубок ветеранів

Сергій Бєлокуров народився 13 жовтня 1959 року. У 1975 році у віці 16 років приєднався до команди Схід з Вознесенська. Вже наступного року він дебютував за команду та загалом провів у її складі десять сезонів. Двічі вигравав зональні змагання першої ліги зі спідвею. Він був одним із самих стабільних та результативних гонщиків команди з Вознесенська.

Довідка. Спідвей – один з видів мотоциклетного спорту. Перегони відбуваються на еліпсоподібних трасах з насипною доріжкою.

У 1978 році Бєлокуров став чемпіоном України серед юніорів у складі збірної Миколаївської області. Двічі здобував срібні медалі чемпіонату України (1977, 1979).

У фіналі особистого чемпіонату СРСР 1978 року потрапив до топ-10 (7 місце). Бєлокуров неодноразово брав участь в особистих чемпіонатах України зі спідвею.

Помер Сергій Бєлокуров / фото Speedway

Після завершення кар'єри не покинув улюблений спорт. Сергій Бєлокуров брав активну участь у гонках ветеранів. Він став дворазовим володарем Кубка України серед ветеранів (2015 та 2016).