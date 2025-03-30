В четверг, 27 марта, умер бывший чемпион Украины по спидвею среди юниоров Сергей Белокуров. В последнее время известный спортсмен боролся с тяжелой болезнью, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Speedway.

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Выигрывал чемпионат Украины и Кубок ветеранов

Сергей Белокуров родился 13 октября 1959 года. В 1975 году в возрасте 16 лет присоединился к команде Восток из Вознесенска. Уже в следующем году он дебютировал за команду и в целом провел в ее составе десять сезонов. Дважды выигрывал зональные соревнования первой лиги по спидвею. Он был одним из самых стабильных и результативных гонщиков команды из Вознесенска.

Справка. Спидвей – один из видов мотоциклетного спорта. Гонки происходят на эллипсообразных трассах с насыпной дорожкой.

В 1978 году Белокуров стал чемпионом Украины среди юниоров в составе сборной Николаевской области. Дважды завоевывал серебряные медали чемпионата Украины (1977, 1979).

В финале личного чемпионата СССР 1978 года попал в топ-10 (7 место). Белокуров неоднократно принимал участие в личных чемпионатах Украины по спидвею.

Умер Сергей Белокуров / фото Speedway

После завершения карьеры не покинул любимый спорт. Сергей Белокуров принимал активное участие в гонках ветеранов. Он стал двукратным обладателем Кубка Украины среди ветеранов (2015 и 2016).