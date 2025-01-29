Програв свій найважчий бій: у віці 26-ти років помер хокеїст збірної Німеччини

У Німеччині після важкої хвороби помер хокеїст клубу Айсберен з Берліну Тобіас Едер. Талановитому спортсмену було лише 26 років.

29 січня 2025 року від раку помер хокеїст клубу Айсберен Берлін Тобіас Едер. Про смерть 26-річного спортсмена повідомила Федерація хокею Німеччини, пише 24 Канал.

Читайте також Двоє українських хокеїстів загинули у Запоріжжі після російського удару авіабомбами

Хокеїст збірної Німеччини помер від раку

Тобіас Едер майже півтора року боровся зі страшною хворобою. Цей поєдинок завершився не на його користь.

На жаль, Тобі не виграв свій найскладніший бій… Дорогий Тобі, ми будемо сумувати за тобою. Ти завжди викликаєш усмішку на кожному обличчі. Саме таким ми завжди будемо тебе пам’ятати!,

– йдеться у заяві пресслужби клубу Айсберен.

Тобіас Едер помер у віці 26 років / фото ХК Айсберен

Що відомо про Тобіаса Едера

Зазначимо, що під час ігрової кар'єри Тобіас Едер на клубному рівні грав за Ред Булл Мюнхен, Дюссельдорф ЕГ та Айсберен Берлін. Він виступав за юнацькі та молодіжні збірні Німеччини. У 2021 році Едер дебютував за національну команду та грав на ЧС-2024, де Бундестім посів шосте місце.

У серпні 2024 року під час медичного обстеження в Едера виявили злоякісну пухлину. Він негайно розпочав лікування хвороби. На жаль, починаючи з грудня його стан здоров’я тільки погіршувався. Наприкінці січня 2025 року гру Айсберена було перенесено на прохання його партнерів по команді. Вони не могли грати через важкий стан Едера.