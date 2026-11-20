Житомирське Полісся повідомило про трагічну новину. Померла колишня футболістка жіночої команди Дарина Кісельова.

Трагічну звістку житомирський клуб повідомив на своїх офіційних медіаресурсах. Причину смерті в клубі не назвали.

Що відомо про Дарину Кісельову

Дарина Кісельова померла 19 листопада у віці 22 років. Вона грала за жіночу команду Полісся в першій лізі, коли житомирський колектив тільки починав свій шлях. Також вона грала за другу команду Полісся.

Від імені клубу висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав Дарину та грав із нею. Світла пам'ять,

– ідеться в повідомленні клубу.

Сумарно за жіночу команду Полісся вона відіграла 22 поєдинки, в яких провела 1253 хвилини. У них вона забила 6 голів, асистами не відзначалась. Причину смерті в клубі не назвали.

Жіноча команда поліщуків зараз виступає в найвищій лізі жіночого чемпіонату України, яка називається Прайм-ліга. Цього сезону житомирська команда вже провела 16 матчів і перебуває на 4 позиції. В активі поліщуків 10 перемог й 1 нічия. Також жіноча команда Полісся зазнала 5 поразок.

В активі жінок із Житомира 31 бал. Вище за Полісся розташовані одеська команда Сістерс, а також ковалівський Колос і харківський Металіст 1925. Від лідера житомирська команда відстає на 12 балів.

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