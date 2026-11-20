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Житомирский клуб сообщил о трагической новости на своих официальных медиаресурсах. Причину смерти в клубе не назвали.

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Что известно о Дарине Киселевой

Дарина Киселева умерла 19 ноября в возрасте 22 лет. Она играла за женскую команду Полесье в первой лиге, когда житомирский коллектив только начинал свой путь. Также она играла за вторую команду Полесья.

От имени клуба выражаем искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал Дарину и играл с ней. Светлая память– говорится в сообщении клуба.

Всего за женскую команду Полесья она провела 22 матча, в которых отыграла 1253 минуты. В них она забила 6 голов, ассистами не отличилась. Причину смерти в клубе не сообщили.

Женская команда Полесья сейчас выступает в высшей лиге женского чемпионата Украины, которая называется Прайм-лига. В этом сезоне житомирская команда уже провела 16 матчей и занимает 4-е место. В активе Полесья – 10 побед и 1 ничья. Также женская команда Полесья потерпела 5 поражений.

В активе житомирских спортсменок – 31 очко. Выше Полесья в турнирной таблице находятся одесская команда Систерс, а также ковалевский Колос и харьковский Металлист 1925. От лидера житомирская команда отстает на 12 очков.

Ранее появилась информация, что в США в возрасте 18 лет погиб воспитанник Вереса Александр Петровский. По некоторым данным, причиной гибели юноши стала авария на мотоцикле.