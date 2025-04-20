У суботу, 19 квітня, Барселона зустрілася з Сельтою в межах 32-го туру Ла Ліги. "Каталонці" здійснили шалений камбек і перемогли з рахунком 4:3.

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Бурхливі емоції взяли верх

Помічник Гансі Фліка став зіркою соцмереж через свою емоційну реакцію на переможний гол Рафіньї у матчі проти Сельти, пише 24 канал.

Уся команда бурхливо почала святкувати перемоги. На радощах помічник Фліка розтрощив айпад, жбурнувши його на газон.

Помічник тренера розтрощив айпад: дивіться відео

Відзначимо, що Барселона наразі лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Реал на 7 очок.