Від драми у Донецьку до рятівного хет-трика Роналду: щедра історія дуелей Португалія – Іспанія

У неділю, 8 червня, відбудуться два вирішальні матчі Ліги націй-2024/2025. Франція та Німеччина зійдуться у поєдинку за "бронзу", а от Іспанія та Португалія позмагаються за трофей.

24 Канал розповідає історію футбольних протистоянь Португалія – Іспанія, яка є щедрою на поєдинки. У своїй історії "Лузітани" та "Фурія Роха" зустрічались аж 40 разів. Тут іспанці володіють істотною перевагою у показнику кількості перемог – 18 проти 6-ти звитяг у португальців. Ще 16 ігор завершувались нічиєю. Також Іспанія володіє величезною перевагою у показнику "забиті/пропущені" – 81 забитий гол проти 47 пропущених.

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Щедра історія Португалія – Іспанія

Їх очна дуель стартувала ще у далекому сезоні-1921/1922, коли Іспанія легко із різницею у два голи оформила домашню перемогу у товариському матчі з рахунком 3:1.

Загалом Іспанія та Португалія 29 разів визначали сильнішого у товариських поєдинках. Найбільша перемога у товариських іграх була зафіксована у 1929-му році, коли іспанська збірна проїхала катком по супернику – 5:0.

Також ще 11 разів ці національні команди грали в офіційних матчах. До першого офіційного поєдинку Іспанія та Португалія йшли аж 9 ігор (товариські), у яких іспанці оформили аж сім перемог та одного разу зіграли внічию (2:2).

Цікаво! Іспанець Ісідро Лангара досі залишається найкращим бомбардиром очних битв Іспанії та Португалії. В його активі 9 голів. Лангара випереджає двох своїх переслідувачів на 3 м'ячі.

Іспанський каток та 9:0

У 1934-му році збірні зійшлись у груповому раунді кваліфікації Мундіалю. Якщо у товариському матчі найбільша перемога "Фурії Роха" із різницею у п'ять м'ячів, то у першій дуелі за відбір на ЧС іспанці наколотили у португальські володіння аж 9 голів. Натомість "Лузітани" не змогли забити бодай гол престижу (9:0). Ісідро Лангара став справжнім героєм поєдинку, який оформив покер (чотири м'ячі).

У матчі-відповіді Іспанія знову святкувала перемогу, але вже із пристойним рахунком 2:1.

Дебютна офіційна дуель

Наступного разу доля звела "Фурію Роха" із "Лузітанами" в офіційній грі аж через 16 років. У цей тривалий період національні команди провели 8 товариських ігор.

Зверніть увагу! Португалія вперше перемогла Іспанію лише у сезоні-1946/1947, коли у товариському матчі розгромили суперника 4:1. Це була перша звитяга "Лузітан" над іспанцями за 26 років.

І знову колективи зустрілись у відборі на ЧС у сезоні-1949/1950. Сценарій їх минулого мундіального протистояння майже знову повторився. Принаймні це сталось у першому матчі. Підопічні Гільєрмо Ейсагірре просто не помітили на футбольному полі португальців 5:1. Дубль у ворота суперника записав у свій актив іспанський форвард Тельмо Сарра.

У другому поєдинку португальська збірна була ближчою до перемоги. Станом на 55-ту хвилину матчу рахунок був 2:1 на користь "лузітан". Господарі загубили перемогу наприкінці протистояння. Іспанія вигризла нічию 2:2.

Перша битва на чемпіонаті Європи

У 1984-му році Іспанія та Португалія вперше зійшлись у лобовій дуелі у рамках чемпіонату Європи. Жереб звів колективи у одну групу. Команди не змогли визначити сильнішу – нічия 1:1 (Антоніу Соуза, Карлос Алонсо Гонсалес).

Відеоогляд матчу Іспанія – Португалія (1984)

Вдруге на рівні Євро португальці змогли переграти мінімально іспанців 1:0. Єдиний та переможний гол у зустрічі на 57-й хвилині забив Нуну Гоміш із передачі Луїша Фігу.

Драматичний матч на "Донбас Арені"

Вперше національні команди зіграли між собою у плей-оф чемпіонату світу-2010. На 63-й хвилині Давід Вілья розмочив нулі на табло та у підсумку вивів Іспанію у чвертьфінал Мундіалю у ПАР.

До слова. Збірна Іспанія у ПАР вперше стала чемпіоном світу, у фіналі мінімально обігравши Нідерланди (1:0).

Востаннє на Євро команди грали у 2012-му році. Це була славетна півфінальна зустріч на "Донбас Арені" у Донецьку. В основний та додатковий час команди не потішили своїх уболівальників голами. Тому протистояння, на кону якого стояв вихід у фінал чемпіонату Європи, переросло у серію пенальті. Тут футбольну фортуну за хвіст вловили іспанці – 2:4. У складі збірної Португалії не реалізували 11-метрові Жуан Моутінью та Бруно Алвес. Натомість у "Фурії Роха" не забив Хабі Алонсо.

Відеоогляд матчу Португалія – Іспанія (2012)

Іспанія не лише тріумфувала в українському Донецьку, а й підкорила це Євро. У фіналі іспанці розтрощили Італію 4:0.

Неймовірний хет-трик Роналду на ЧС

Наступного разу іспанці та португальці зустрічались через шість років. Було це у рамках групового раунду ЧС-2018. Перша половина зустрічі була за "Лузітанами" 2:1. Однак по ходу другого тайму іспанським гравцям вдалось не лише зрівняти цифри на табло, а й повести у рахунку 2:3. При цьому господарі поля не опустили рук та завдяки голу Кріштіану Роналду, який став автором феноменального хет-трика, уникнули поразки – результативна мирова 3:3.

Відео хет-трика Роналду (2018)

У Лізі націй команди мають у своїй історії вже два матчі. Якщо у першому була зафіксована нічия 1:1 (Альваро Мората, Рікарду Орта), то у другому поєдинку мінімальну перемогу святкували іспанці 0:1 (Альваро Мората). Обидва поєдинки відбулись у рамках групового раунду.

Вже 8 червня збірні Португалії та Іспанії точно перепишуть історію своїх очних протистоянь. Початок фіналу Ліги націй-2024/2025 – о 22:00 (за київським часом).

Відзначимо, що востаннє Португалія перемагала Іспанію ще у сезоні-2010/2011 (товариський матч 4:0). Тому у "Лузітан" на чолі із Кріштіану Роналду є величезна мотивація вперше за 15 років завдати поразки "Фурія Роха". Тим паче, що на кону матчу стоятиме звання чемпіонів Ліги націй!