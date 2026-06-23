Роналду влаштував шоу на ЧС-2026: Португалія знищила Узбекистан та майже вийшла в 1/16

Кріштіану Роналду став головним героєм матчу Португалії проти Узбекистану на чемпіонаті світу-2026. Легендарний форвард оформив дубль і наблизив свою команду до плей-оф.

Збірна Португалії здобула переконливу перемогу над Узбекистаном у другому турі групового етапу Мундіалю. Команда Роберто Мартінеса не залишила супернику шансів, відправивши в його ворота п'ять м'ячів, повідомляє 24 Канал.

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Португалія – Узбекистан 5:0

Голи: Роналду, 6, 39, Мендеш, 17, Нематов, 60 (Автогол), Леау, 87

Португальці захопили ініціативу з перших хвилин зустрічі. Вже на 6-й хвилині Кріштіану Роналду відгукнувся на передачу Жоау Канселу та відкрив рахунок у матчі.

Перший гол Роналду у матчі Португалія – Узбекистан: дивіться відео від Megogo

Незабаром перевагу фаворита збільшив Нуну Мендеш. Захисник несподівано виконав штрафний удар замість Роналду та влучно пробив у дальній кут воріт.

Узбекистан навіть зумів забити у відповідь зусиллями Ганієва, однак після перегляду VAR арбітр скасував взяття воріт через порушення правил у розвитку атаки.

Ще до перерви Роналду вдруге засмутив суперника після передачі Бруну Фернандеша. Для капітана Португалії цей гол став уже десятим у кар'єрі на чемпіонатах світу.

Другий гол Роналду у матчі Португалія – Узбекистан: дивіться відео від Megogo

Португалія наблизилася до плей-оф

У другому таймі португальці продовжили феєрити і дозволяли собі діяти нестандартно. Спочатку Фернандеш вирішив розіграти штрафний і "черпачком" віддав на Роналду – голкіпер встиг вибити м'яч.

А незабаром плеймейкер низом виконав кутовий, після якого узбеки занесли м'яч у власні ворота.

Забивши чотири голи, португальці дещо заспокоїлися. Крапку у цьому матчі на 87-й хвилині поставив Рафаель Леау, який вийшов на заміну.

Завдяки цій перемозі Португалія набрала чотири очки після двох турів і фактично гарантувала собі вихід до плей-оф ЧС-2026. У заключному матчі групового етапу команда Роналду зустрінеться з Колумбією.