"Може влучити якогось "дурника" і потрясти": Постол розібрав майбутній бій Усик – Верховен

Ексчемпіон світу з боксу за версією WBC (2015 – 2016) у першій напівсередній категорії (до 63.5 кілограмів) Віктор Постол розповів про очікування від бою Олександр Усик – Ріко Верховен. Український боксер дає небагато шансів нідерландцю.

Віктор Постол оцінив шанси сторін на успіх у головному поєдинку вечора боксу у єгипетській Гізі. У коментарі для 24 Каналу експерт зазначив, що Олександр Усик має здобути впевнену перемогу.

Що сказав Постол про бій Усик – Верховен?

Віктор Постол прогнозує, що ввечері 23 травня панівний чемпіон у надважкій вазі (до 90,7 кілограма) Усик спокійно захистить пояси WBC, WBA та IBF.

Тут усе просто. Я на усі 100 відсотків впевнений, що Олександр здобуде перемогу, і не суддівським рішенням, а достроково. У першій чи другій половині сказати не можу, але швидше за все це станеться до шостого раунду.

Я бачив кілька поєдинків Верховена. Щиро кажучи, не побачив нічого такого, що є в Усика. Олександр уже пройшов таких суперників, що і шансів Верховену не даю. Єдине, максимум, що він може зробити – це влучити якогось "дурника" і потрясти Усика. Та і на це даю один відсоток,

– зазначив експерт.

Спікер зауважив, що, звісно, у Ріко Верховена є певні сильні сторони, але вони не матимуть сильного впливу на перебіг поєдинку з українцем. Постол зазначає, що чинний чемпіон уже неодноразово зустрічався з суперниками, які мали солідніші навички.

Сильною стороною Верховена є його габарити. Тому якщо в нього є удар, то він може влучити по Олександру. Але він цього не зробить.

Усик боксував з такими топовими боксерами як Ентоні Джошуа, який певно є більшим від Верховена (у Джошуа більші зріст та розмах рук – 24 Канал), і Джошуа не міг влучити. А я впевнений, що у британського боксера ще потужніший удар. Тому можу повторитись, що у Верховена хіба що якийсь шалений удар може залетіти,

– сказав Віктор Постол.

За словами ексчемпіона світу, бій у Гізі не варто вважати підготовкою до важчих викликів у надважкій вазі.

Як проміжний бій? Не думаю. Я взагалі не знаю як так сталось, що кікбоксер боксує з професійним боксером. Єдине що – можливо це шоу. Олександр міг би вибрати когось іншого з боксерів. Щоправда, Усик уже боксував з усіма, а з ким іще – навіть не знаю,

– додав спортсмен.

Поділився Віктор Постол і думками про те, кого б хотів бачити суперником Усика після поєдинку з Верховеном.

Відомий боксер вибрав для українця не Даніеля Дюбуа чи Агіта Кабаєла, яких часто пов’язують з найближчим майбутнім чемпіона за трьома версіями.

Пам’ятаю, що чи то Олександр хотів бою з Деонтеєм Вайлдером, чи то навпаки. Ось хотілось би побачити ось цей поєдинок,

– сказав співрозмовник.

Олександр Усик та Ріко Верховен / Фото: інстаграм

Що ще говорять про бій Усик – Верховен?

Дмитро Сосновський, який раніше був тренером збірної України з боксу у коментарі для 24 Каналу оцінив шанси нідерландського спортсмена проти Олександра Усика.

Він солідарний з думками Віктора Постола. Тренер зазначив, що Усик не повинен мати проблем у бою.

